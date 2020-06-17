Acıgöl'de flamingoların görsel şöleni



Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu, şehrin hafızasını oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Dazkırı ve Başmakçı ilçe sınırları arasında yer alan Acıgöl'de fotoğraf ve video arşiv çalışması yapıldı. Yapılan çalışma neticesinde elde edilen fotoğraf ve görseller Tanıtım Bürosu'nun yönettiği 'Visit Afyon' sosyal medya hesaplarında paylaşılarak şehrin tanıtımı gerçekleştirilecek.

Çalışmalar sırasında Tanıtım Bürosu adına gölü görüntüleyen fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek'in drone kamerası gölde yaşayan binlerce flamingoları görüntülendi. Drone kamerayı fark eden flamingolar benzersiz görüntüler oluşturdu.

DHA Görenler büyülendi

Böyle gölü ömrümde görmedim

Fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek, her yıl göle geldiğini ancak ilk kez bu kadar kalabalık bir flamingo sürüsüyle karşılaştığını ifade etti. Selek,

"Acıgöl bilindiği üzere göçmen kuşların konaklama alanlarından bir tanesi. Tele makinemizle görüntülemek istedik. Kuşların çok uzakta olduğunu fark ederek drone kameramızla onları görüntülemeye çalıştık.

DHA Flamingolar drone ile görüntülendi.

Flamingolar drone kamerayı görünce kaos oluşturdu. Biz izlerken çok hoşumuza gitti. Şu anda gölde binlerce kuş olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok kalabalıktı. Geçen sene de geldim, ancak bu kadar kalabalık görmemiştim. Yamaçlara çıkıldığında, tele objektifle görüntülendiği zaman göl manzarasını ortaya koyuyor" dedi.