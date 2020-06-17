Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Acıgölde flamingoların görsel şöleni
AKTÜEL

Acıgöl'de flamingoların görsel şöleni

Afyonkarasihar'ın Dazkırı ve Başmakçı ilçe sınırları arasında kalan Acıgöl, şimdilerde binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor. Flamingoları görüntüleyen fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek, "Şu anda gölde binlerce flamingo var. Geçen yıl da gelmiştim. Ancak bu kadar flamingoyu ilk kez yan yana görüyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Flamingolar
Flamingolar


Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu, şehrin hafızasını oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Dazkırı ve Başmakçı ilçe sınırları arasında yer alan Acıgöl'de fotoğraf ve video arşiv çalışması yapıldı. Yapılan çalışma neticesinde elde edilen fotoğraf ve görseller Tanıtım Bürosu'nun yönettiği 'Visit Afyon' sosyal medya hesaplarında paylaşılarak şehrin tanıtımı gerçekleştirilecek.

  • Çalışmalar sırasında Tanıtım Bürosu adına gölü görüntüleyen fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek'in drone kamerası gölde yaşayan binlerce flamingoları görüntülendi. Drone kamerayı fark eden flamingolar benzersiz görüntüler oluşturdu.

DHA
Görenler büyülendi

Böyle gölü ömrümde görmedim

Fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek, her yıl göle geldiğini ancak ilk kez bu kadar kalabalık bir flamingo sürüsüyle karşılaştığını ifade etti. Selek,

"Acıgöl bilindiği üzere göçmen kuşların konaklama alanlarından bir tanesi. Tele makinemizle görüntülemek istedik. Kuşların çok uzakta olduğunu fark ederek drone kameramızla onları görüntülemeye çalıştık.

DHA
Flamingolar drone ile görüntülendi.
  • Flamingolar drone kamerayı görünce kaos oluşturdu. Biz izlerken çok hoşumuza gitti. Şu anda gölde binlerce kuş olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok kalabalıktı. Geçen sene de geldim, ancak bu kadar kalabalık görmemiştim. Yamaçlara çıkıldığında, tele objektifle görüntülendiği zaman göl manzarasını ortaya koyuyor" dedi.

Flamingoların esrarengiz ölümü
FOTOĞRAF 15
Title
Tuz Gölü’nü hem beslenme hem de kuluçka için tercih eden flamingoların esrarengiz ölümü dikkat çekerken, gölde flamingoların bulunduğu yaklaşık 20 ayrı noktada yüzlerce flamingonun öldüğü görüldü.
Title
Ölü olarak bulunan flamingoların büyük çoğunluğu genç flamingolardan oluşuyor. Bazı ölmüş flamingoların gölde tuzla kaplanarak bembeyaz oluşu da dikkat çekti.
Title
Doğa ve hayvanseverler konuyla ilgili yetkililerden yardım isterken, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Konya Bölge Müdürlüğü ile Aksaray İl Müdürlüğü inceleme ve araştırma başlattı.
Title
Aksaray’ın Eskil ilçesinde yaşayan Mustafa Sanlav (58), yüzlerce flamingonun telef olduğunun araştırılması gerektiğini belirterek, “Tuz Gölü dendiği zaman aklımıza allı turnalar, yani flamingolar gelir.
Title
Türkiye’de en çok flamingonun yetiştiği, büyüdüğü, barındığı ve beslendiği yer Tuz Gölü. Yani bu sınırlar. Ama yüzlerce flamingo burada telef oluyor. Neden telef oluyor? Şimdi doğayı sevenler ve hayvanları sevenlerden, yetkililerden bu hayvanların neden telef olduğu araştırılarak yardım yapılırsa, bu hayvanlar telef olmazsa çok büyük katkı sağlayacağına, güzellik katacağına inanıyorum” dedi.
Title
Bir başka vatandaş ise Aksaray’ın Eskil ilçesinde Tuz Gölü’nde her sene on binlerce flamingo geliyor bu bölgeye. Fakat maalesef bir kısmı burada bilinmeyen sebeplerden dolayı ölüyor.
Title
Bu bizim doğamızın güzelliklerinden birisi olan flamingoların daha uzun süre, daha fazla yaşaması, çevremizin ve doğamızın geleceği için çok önemli.
Title
Biz buradan doğaseverlerden ve yetkililerden bu konuya çözüm bulunmasını ve flamingoların ölüm oranlarının en aza indirilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Flamingoların esrarengiz ölümü
Doğa harikası ve flamingo cenneti olarak bilinen, Türkiye'nin tuz ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan Tuz Gölü'nde son zamanlarda görülen flamingo (allı turna) ölümleri dikkat çekiyor. Kuluçkaya yatmak için dünyada flamingoların tercih ettiği en önemli sulak alanlar arasında yer alan ve her yıl on binlerce flamingonun geldiği Tuz Gölü'nde çok sayıda flamingo ölü olarak bulundu.


Abone Ol Google News
Türk heyetten Libya çıkarması

Türk heyetten Libya çıkarması

​Türkiye'den üst düzey bir heyet başkent Trablus'a gitti.
Macron ateşle oynuyor

Macron ateşle oynuyor

Türk gemisine operasyon çeken Fransızlar püskürtüldü.
Garson bize birer maske!

​İBB tesislerinde maske parayla satılıyor.

​Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı.

Bu sezon Lizbon'da, 2021'de ise İstanbul'da.
Külliye'de görüştüler

Külliye'de görüştüler

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti.

Vaka sayısı<br>bir milyona yaklaşıyor

Vaka sayısı
bir milyona yaklaşıyor

Günde 34 bin vaka ile rekor kırmıştı...

​18 Mart 2022'de hizmete açılacak.

Bilim Kurulu üyesi bu sözlerle uyardı.
İstifa etti

İstifa etti

Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü kongre üyeliğinden istifa etti.

Koronavirüse aldırış etmediler, düğün yapıp eğlendiler.

Deprem çevre illerde de hissedildi.

ABD ve Avrupa'da heykel yıkma yeni bir akıma dönüştü.

Bakan Soylu, Türkiye içinde kalan terörist sayısını açıkladı.

​Bakan Selçuk'tan fesih kısıtı açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.