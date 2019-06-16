Hayat Açık hava müzesi gibi mahalle
KÜLTÜR SANAT

Açık hava müzesi gibi mahalle

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Konya'nın geçmişi 5 bin yıla dayanan Sille Mahallesi, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma eserleriyle, ziyaretçilerinde açık hava müzesi etkisi bırakıyor.

Haber Merkezi AA
Sille Mahallesi
Sille Mahallesi

Tarihi mahallede, duvar ve pencerelerinde Roma dönemi malzemelerin kullanıldığı Aya Elena Kilisesi, geçmişte yaşam alanı olarak kullanılan mağaralar, kayaların oyularak yapıldığı oda mezarlar, zengin ahşap süslemeleri ile ilgi gören taş camiler bulunuyor.

Orta Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden olan bölge, tarihi kaynaklarda farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, erken Hristiyanlık döneminin önemli bir merkezi olarak geçiyor.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı mahallede, yöresel lezzetleri canlı müzik eşliğinde sunan ve tarihi mimarisini koruyan işletmeler, gece ışıklandırmalarıyla da dikkati çekiyor.

Hristiyan ve Müslüman iki toplum yaşıyordu

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bahar, yaptığı açıklamada, Sille'nin tarihinin 5 bin yıl öncesine dayandığını söyledi.

Mahallenin her köşesinde Roma ve Bizans taşlarını görmenin mümkün olduğunu belirten Bahar, şöyle devam etti:

  • "Milattan sonra 327 yılında Bizans İmparatoru Konstantinus'un annesi Helena, hac için Kudüs'e giderken Sille'ye uğramış, buradaki ilk Hristiyanlık dönemi oyma mabetleri görmüş, Sille'de bir mabet yaptırmaya karar vermiştir. Bugün gördüğümüz onun kurduğu kilise değil, yıkılmış, tahrip olmuş. Daha sonra İkinci Mahmut zamanında yeniden yapılmıştır. Üzerindeki kitabe Yunan alfabesiyle yazılmış ama metin Türkçe'dir. O dönemde Sille'de Hristiyan ve Müslüman iki toplumun yaşadığını biliyoruz."

Bahar, bazı mezar taşları, çeşme ve mağaralarda Hristiyan ve Müslüman kültürün bir arada yaşadığına dair belirtiler gözlemlediklerini anlattı.

Mağaraların çoğunun Roma döneminde yapıldığına dikkati çeken Bahar, şunları kaydetti:

"O dönemde mezarları oda şeklinde kayalara oyma geleneği var. Mağaralardan bazılarının mezar yapıldığını görüyoruz ama bunlar daha sonra Bizans döneminde kilise ya da manastır gibi kullanılmış. Doğu yamacında mağara halinde Eflatun Manastırı var. Bölgeye Türkler geldiğinde burası ortak yaşam alanları olmuş. Mağaralar ev, samanlık, ahır olarak kullanılmış."

REKLAM

Yer altından birbiriyle bağlantılı odalar var

Bahar, savaş dönemlerinde mağaraların sığınak görevi gördüğüne işaret ederek, "Doğuya bakan yamaçlarda yerle bir olmuş mimari alanlar var. Burası volkanik bir arazi, bir kısmı andezit. Kazı yaparken yumuşak ama havayla temas ettiğinde Kapadokya'da gördüğümüz gibi sertleşiyor. Yer altından birbiriyle bağlantılı odalar var" ifadelerini kullandı.

Sille'nin tanıtım faaliyetleri ile Kapadokya kadar ilgi görebileceğini dile getiren Bahar, şu değerlendirmede bulundu:

"1980'li yıllarda Sille nüfusu canlıydı ama 1990'lı yıllara doğru insanlar yavaş yavaş çekildi, Selçuklu Belediyesinin restorasyon çalışmaları ve Yeşil Vadi projesiyle bölge yeniden canlandı. Sille'de hafta sonları adım atacak yer kalmıyor. Hem doğal güzelliği hem de tarihi özellikleri bakımından neden bir Kapadokya kadar olmasın. Özellikle inanç turizmi bakımından batılılar henüz tam olarak keşfetmiş değil. Burada önemli bir imparatorun annesinin kilisesi var, Aya Elena. Bu isim onlar için çok önemli. Kudüs'te de bir kilise yaptırmış bir kadındır."

Bahar, 19. yüzyılda inşa edilen Sille Çay Camisi ve Karataş Camisi'nin mihrap, minber ve kürsüsünde zengin ahşap işçiliğinin en güzel örneklerinin yer aldığını aktardı.

Osmanlı'nın kuyumculuk merkeziydi

Sille'nin Osmanlı döneminde önemli bir kültür ve ticaret merkezi olduğunu da vurgulayan Bahar, şöyle konuştu:

"Osmanlı döneminde önemli bir kuyumculuk merkeziydi. Hatta o dönem Konya'dan daha fazla öne çıkıyordu. 1926'daki mübadeleyle buradaki ustaların Yunanistan'a gitmiş olması, mahalleyi olumsuz etkiledi. 1990'larda yok olma tehlikesi yaşıyordu ki geri dönüş oldu, canlandı. Konya'nın, çevresiyle 2 milyon 200 bin nüfusu var. Şu anda hızlı trenle de çevre illeri çekiyor. Böylesi güzelliklerimizi yeterince tanıtır, kültürünü, tarihini, doğasını anlatırsak, bölgeye daha fazla yerli ve yabancı turist çekebiliriz."

REKLAM

Asırlık kahvehane Demokrasi Müzesine çevrildi
HAYAT
Asırlık kahvehane Demokrasi Müzesine çevrildi

Bursa'da şoke eden görüntü: Yılan sanıp öldürdüler
HAYAT
Bursa'da şoke eden görüntü: Yılan sanıp öldürdüler
Avucunuzu yalarsınız

Avucunuzu yalarsınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı.
Fenalık geçirdiler

Fenalık geçirdiler

​Sınava 2 dakika kala yetiştiler, babaları gözyaşlarını tutamadı.
Trumpınsuçlaması saçmalık

Trump'ın
suçlaması saçmalık

​Rusya'dan "Umman Körfezi" olayına ilişkin açıklama geldi.
Listeye 2 çizik daha

Listeye 2 çizik daha

Şırnak'ta öldürülen teröristler bakın kim çıktı.
Yüzde yüz doldu

Yüzde yüz doldu

​Amazon Nehri'nden sonra ikinci sırada.
Borç açıklandı

Borç açıklandı

F.Bahçe'ye bağımsız denetçiden dikkat çeken uyarı.
Eninde sonunda belli olacak

Eninde sonunda belli olacak

Bahçeli, hemşehri dernekleri temsilcileriyle bir araya geldi.
Projelerle boş vaatler kapışacak!

Projelerle boş vaatler kapışacak!

Adaylar bugün televizyonda karşı karşıya gelecek.
23 ile yeni uyarı

23 ile yeni uyarı

​Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
TSK'nın<br> 'sessiz' gücü

TSK'nın
'sessiz' gücü

​Birçok savunma sisteminde kullanılıyor.
Kandil ve<br>Metina vuruldu

Kandil ve
Metina vuruldu

​'Pençe' ile koordineli hava operasyonu düzenlendi.
Anında<br>karşılık verildi

Anında
karşılık verildi

İdlib'deki gözlem noktasına saldırı düzenlendi.
9 ayın zirvesinde

9 ayın zirvesinde

​Haftalık bazda yüzde 1 getiri sağladı.
Saniyeler<br>kala yetiştirdi

Saniyeler
kala yetiştirdi

​YKS'ye geç kalan öğrencinin imdadına polis yetişti.
Karı koca öldü

Karı koca öldü

Sele kapılan çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Hedefinde<br>New York Times var

Hedefinde
New York Times var

ABD Başkanı Trump, gazeteyi sanal ihanet ile suçladı.
Kur'an-ı Kerim provakasyonu

Kur'an-ı Kerim provakasyonu

​Norveç'te İslam karşıtı grup Müslümanlara hakaret yağdırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'a önemli ziyaret
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'a önemli ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe’ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı, "Kurucu üyesi olduğumuz Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nı bu temelde faydalı bir diyalog formu olarak görüyoruz. Bu sürecin Asya'da barış ve istikrar için ciddi bir potansiyel taşıdığına inanıyorum" açıklamasında bulundu. Yıldırım-İmamoğlu canlı yayınına ilişkin soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul gibi dünyanın örnek bir şehrini en ideal hangi yönetici yönetebilir, bunu bizzat o akşamki müzakereden sonra çok daha net güzel bir şekilde değerlendirme fırsatını halkımız bulacak diye inanıyorum ve bunun gerçekten son kırılma noktası olan pazar günü, bir haftaya da çok ciddi bir ışık verecektir diye inanıyorum" ifadesini kullandı.
İşçilerin 'Emek ve Adalet Yürüyüşü' tamamlandı
Gündem

İşçilerin 'Emek ve Adalet Yürüyüşü' tamamlandı

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikasının, Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği yürüyüşün dördüncü günü tamamlandı. Hizmet İş Genel Başkan Vekili Avukat Hüseyin Öz, "Gerçekten birinci günde azimle şevkle aşkla başladığımız bu yürüyüşü devam ettiriyoruz. Hepimiz biliyoruz ki bu yürüyüşe çıkarken bizi bu yürüyüşe zorladılar" dedi.
MEB'den lise son sınıf öğrencilerine 'devamsızlık' affı
Gündem

MEB'den lise son sınıf öğrencilerine 'devamsızlık' affı

Milli Eğitim Bakanlığınca, yükseköğretime devam etmeye hak kazanma durumundaki 12. sınıf öğrencilerinin 2018-2019 eğitim öğretim yılındaki devamsızlıklarının affedilmesine ilişkin yazı tüm illere gönderildi. Buna göre, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, tüm örgün ortaöğretim kurumlarının son sınıf öğrencilerinden; ders kesimi itibarıyla tüm derslerden başarılı olmasına rağmen toplam devamsızlık süresini aşanlar, devamlı öğrenciler gibi değerlendirilecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.