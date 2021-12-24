Açtığı temsilciliklerle herkese ulaşmayı hedefliyor!

KKTC’ de ise OSTİM Teknik Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi (OTÜSEM) ile Bilgehan Eğitim Merkezi iş birliğinde eğitim hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla “Eğitim İş Birliği Protokolü” imzalanarak KKCT bulunan öğrencilere de ulaşmak hedefleniyor. OTÜSEM olarak iş birliği kapsamında; başta bilişim eğitimleri ve İHA0-1 pilotluğu eğitimleri olmak üzere çevrim içi ve yüz yüze eğitimler gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Gaziantep İNDEX Akademi OTÜSEM İş Birliği

Türkiye’de sanayi bölgesinden kurulan tek teknik üniversite olarak, OSTİM Teknik Üniversitesinin Türkiye genelinde görünürlüğünü artırmak ve İNDEX Akademi ortaklığı ile açılacak olan örgün ve uzaktan eğitim programlarında iş birliğinde olmak için Gaziantep temsilciliğiyle çevre illerdeki öğrencilere de ulaşılıyor.

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Antalya Başaran Akademi OTUSEM İş Birliği

OTÜSEM ile Başaran Akademi iş birliğinde, başta Antalya ve Ankara olmak üzere Türkiye’nin her yerinde çevrim içi ve yüz yüze eğitimler açılarak öğrencilere ulaşmak amaçlanıyor.

Antalya Murat Paşa’da merkezi bir konumda bulunan uluslararası fuarcılık ve dış ticaret konularında faaliyet gösteren ANTEXPO ile OSTİM Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile acentelik ve yurt dışına yönelik tanıtım duyuru çalışmaları konusunda iş birliği yapılması planlanıyor.