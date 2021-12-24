Hayat Açtığı temsilciliklerle herkese ulaşmayı hedefliyor
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Açtığı temsilciliklerle herkese ulaşmayı hedefliyor!

Sanayi Dünyasının Üniversitesi OSTİM Teknik Üniversitesi Azerbaycan’ın başkenti Bakü, KKTC, Antalya ve Gaziantep’te açtığı temsilciliklerle herkese ulaşıyor. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de açılan temsilcilik için OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, OSTİM Teknik Üniversitesinin dünyanın ilk ve tek sanayi üniversitesi olduğunu belirtti. Üniversitenin birçok projesi olduğunu vurgulayan Yülek, “Azerbaycan gençlerinin mühendislik alanında kendilerini geliştirmelerini ve Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerine katkıda bulunmalarını istiyoruz.” dedi. Azeri gençlerin Türkiye eğitim görme fırsatlarını genişletmeye çalıştıklarını belirten Yülek, Azerbaycan Eğitim Bakanlığı ve diğer kurumlarla iş birliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Açtığı temsilciliklerle herkese ulaşmayı hedefliyor!
Temsilcilikler

KKTC’ de ise OSTİM Teknik Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi (OTÜSEM) ile Bilgehan Eğitim Merkezi iş birliğinde eğitim hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla “Eğitim İş Birliği Protokolü” imzalanarak KKCT bulunan öğrencilere de ulaşmak hedefleniyor. OTÜSEM olarak iş birliği kapsamında; başta bilişim eğitimleri ve İHA0-1 pilotluğu eğitimleri olmak üzere çevrim içi ve yüz yüze eğitimler gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Gaziantep İNDEX Akademi OTÜSEM İş Birliği

Türkiye’de sanayi bölgesinden kurulan tek teknik üniversite olarak, OSTİM Teknik Üniversitesinin Türkiye genelinde görünürlüğünü artırmak ve İNDEX Akademi ortaklığı ile açılacak olan örgün ve uzaktan eğitim programlarında iş birliğinde olmak için Gaziantep temsilciliğiyle çevre illerdeki öğrencilere de ulaşılıyor.

Antalya Başaran Akademi OTUSEM İş Birliği

OTÜSEM ile Başaran Akademi iş birliğinde, başta Antalya ve Ankara olmak üzere Türkiye’nin her yerinde çevrim içi ve yüz yüze eğitimler açılarak öğrencilere ulaşmak amaçlanıyor.

Antalya Murat Paşa’da merkezi bir konumda bulunan uluslararası fuarcılık ve dış ticaret konularında faaliyet gösteren ANTEXPO ile OSTİM Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile acentelik ve yurt dışına yönelik tanıtım duyuru çalışmaları konusunda iş birliği yapılması planlanıyor.

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