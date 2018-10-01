Adana’da büyük ödül Sibel’e

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce bu yıl 25’incisi düzenlenen Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen Ulusal Uzun Metraj Film yarışması ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

“En İyi Film Ödülü”ne yönetmenliğini Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti’nin yaptığı “Sibel” filmi layık görüldü. “Sibel” filmi, aynı zamanda “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ile “En İyi Kadın Oyuncu” ödüllerini de aldı. Festivalde “En İyi Yönetmen” ödülünü alan Tolga Karaçelik’in yönettiği “Kelebekler” filmi, aynı zamanda “En İyi Senaryo” ve “Adana İzleyici” ödülünün de sahibi oldu.

Gecede “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü, Ömür Atay›ın yönettiği “Kardeşler” filmi oyuncuları Caner Şahin ve Ege Yiğit Yazar arasında paylaştırıldı.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde En İyi Film ödülüne Lee Chang-dong’un yaptığı “Şüphe” filmi layık görüldü.