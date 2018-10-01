Hayat Adanada büyük ödül Sibele
KÜLTÜR SANAT

​Uluslararası Adana Film Festivali’nde kazananlar belli oldu

Adana’da büyük ödül Sibel’e

Uluslararası Adana Film Festivali’nde kazananlar belli oldu. Ulusal kategoride en iyi film ödülü, yönetmenliğini Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti’nin yaptığı “Sibel”in oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
En iyi film seçilen Sibel, Karadeniz’in köyünde yaşayan 25 yaşındaki dilsiz Sibel’in öyküsünü anlatıyor.
En iyi film seçilen Sibel, Karadeniz’in köyünde yaşayan 25 yaşındaki dilsiz Sibel’in öyküsünü anlatıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce bu yıl 25’incisi düzenlenen Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen Ulusal Uzun Metraj Film yarışması ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

“En İyi Film Ödülü”ne yönetmenliğini Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti’nin yaptığı “Sibel” filmi layık görüldü. “Sibel” filmi, aynı zamanda “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ile “En İyi Kadın Oyuncu” ödüllerini de aldı. Festivalde “En İyi Yönetmen” ödülünü alan Tolga Karaçelik’in yönettiği “Kelebekler” filmi, aynı zamanda “En İyi Senaryo” ve “Adana İzleyici” ödülünün de sahibi oldu.

Gecede “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü, Ömür Atay›ın yönettiği “Kardeşler” filmi oyuncuları Caner Şahin ve Ege Yiğit Yazar arasında paylaştırıldı.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde En İyi Film ödülüne Lee Chang-dong’un yaptığı “Şüphe” filmi layık görüldü.

Drone'la kimyasal saldırı

Drone'la kimyasal saldırı

İşgalci İsrail, katliam araçlarına yenilerini ekledi.
Üç alanda büyük açılım

Üç alanda büyük açılım

Erdoğan, Almanya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Yunanistan'aABD radarı

Yunanistan'aABD radarı

ABD, Türkiye'yi Dedeağaç'tan gözleyecek.
Ekonomik tezgâhmilli ruhla bozuldu

Ekonomik tezgâhmilli ruhla bozuldu

Bahçeli, kamp sonrası açıklamalarda bulundu.
Yeni ticaret savaşı

Yeni ticaret savaşı

Arktik mücadelesinde dengeleri değiştirecek rota.
Borsa'da Ekim umudu

Borsa'da Ekim umudu

Borsanın 100 bin puanı geçmesi bekleniyor.
Bugün yıkılacak

Bugün yıkılacak

İşgalci İsrail, köyün girişine demir kapılar koydu.
Mekana dönüş

Mekana dönüş

AK Parti kampı 5 yıl aradan sonra Kızılcahamam'da.

Milli kamyonetseri üretimde

Milli kamyonetseri üretimde

Yüzde 100 yerli ve yüzde 100 elektrikli.
İhracatçının arkasında

İhracatçının arkasında

Eximbank'ın verdiği destek sayısı 10 bini geçti.
Ödeme sırası Suud'da

Ödeme sırası Suud'da

'Neden onların ordularına para yardımı yapıyoruz'
Sınırsız çocukluk

Sınırsız çocukluk

Projeyle 20 bin mülteci çocuğun yüzü güldü.
Yapılandırmada ilk taksit uyarısı

Yapılandırmada ilk taksit uyarısı

Son ödeme süresi bugün saat 21.00'de dolacak.
Bilanço ağır

Bilanço ağır

Hayatını kaybedenlerin sayısı bin 203 oldu.
Albay'ı tehdit etti

Albay'ı tehdit etti

FETÖ'cü Mehmet Dişli'den mahkemede küstahlık.
Olcay özür dilerolay kapanır

Olcay özür dilerolay kapanır

Yönetim Ünal Karaman'ın kararını destekleyecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.