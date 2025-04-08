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Adana’da Ferdi Tayfur unutulmadı

Adana’da Ferdi Tayfur unutulmadı

04:008/04/2025, Salı
G: 8/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Sergi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Sergi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Üç ay önce vefat eden Adanalı sanatçı Ferdi Tayfur, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin ilk durağı olan Adana’da unutulmadı. Ünlü sanatçı için ‘Sabahçı Kahvesi’ adıyla, doğup-büyüdüğü kentin müzesinde enstalasyon sergisi açıldı. Tayfur’un kıyafetleri, eşyaları, bal mumu heykeli, plakları ve film afişlerinin yer aldığı sergi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Adana Müze Kompleksi’nde yer alan sergide, sanatçıya benzerliği ile dikkat çeken hayranları da Tayfur’un şarkılarını seslendirdi. Ferdi Tayfur’un ülkemiz için çok kıymetli bir değer olduğunu söyleyen Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, “Ona saygı bağlamında Türkiye Kültür Yolu Festivali’nde bir Ferdi Tayfur dokunuşu olması gerektiğini düşündük. Bu anlamda arkadaşlarımız Adana’da Kültür Yolu Festivali’ni deneyimleyecek misafirlerimiz için Ferdi Tayfur’un kıyafetlerinden, eşyalarından, plaklarından ve filmlerinden oluşan güzel bir enstalasyon sergisi hazırladılar. Ayrıca hazırladığımız Ferdi Tayfur belgeseli de izlenecek” dedi.


#Ferdi Tayfur
#Adana
#Kültür Yolu Festivali

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