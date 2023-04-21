Adana'dan sonra yeni provokasyon: İstanbul'da AK Parti seçim bürosuna silahlı saldırı girişimi

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde iki ayrı mahallede AK Parti seçim bürolarına silahlı saldırı girişiminde bulunuldu. Önce Kocasinan Merkez Mahallesi'nde bulunan seçim irtibat bürosunun; ardından da Kuleli Seçim İrtibat Bürosu'nun önünde havaya ateş açıldığı ihbar edildi.

AK Parti'nin Bahçelievler Kocasinan'daki Seçim İrtibat Bürosu'nun önünde silahla ateş açıldı.

Alınan bilgiye göre, saat 22.15 sıralarında Kocasinan'daki seçim irtibat bürosunun önünde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla ateş edildi.

Olayda yaralanan olmazken ihbar üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Binanın çevresine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı.

Önce Kocasinan sonra Kuleli

Bu saldırı girişiminden kısa süre sonra ise bu kez de yine Yenibosna AK Parti Kuleli Seçim İrtibat Bürosu'nun önünde havaya 4 el ateş edildiği ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemelerinde irtibat bürosuna herhangi bir isabet olmadığı belirlendi. Polisin her iki seçim irtibat bürosundaki incelemeleri sürüyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den saldırı girişimine ilişkin açıklama

Provokatif saldırıyı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe duyurdu.

Saldırı girişimini şiddetle kınadığını belirten Kabaktepe, konunun hukuk karşısında takipçisi olacaklarını da belirtti.

Kabaktepe yaptığı paylaşımda, "Bizler bu saldırılara fırsat vermeyecek ve hemşehrilerimizle tam bir demokrasi havası içerisinde buluşmaya devam edeceğiz." dedi.





Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini şiddetle kınıyor, konunun hukuk karşısında takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum.



Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz. — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) April 21, 2023

Nuri Kabaktepe saldırı sonrası olay yerine gitti. Burada açıklamada bulunan Kabaktepe, saldırı girişiminin saat 22.18 sıralarında gerçekleştiğini belirterek motosikletli iki kişinin 5 el ateş açtığını söyledi.









AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Tuna'dan açıklama





AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:





"Kocasinan Merkez Mahallesi Seçim İrtibat Büromuzun önünde, büromuzda dava arkadaşlarımız bulunduğu esnada kimliği belirlenemeyen motosikletli 2 şahıs havaya ateş açarak uzaklaşmıştır. Bu menfur hadiseyi en şiddetli şekilde lanetliyorum. Cumhurbaşkanımızın izinde hiçbir tehdide ve korkutmalara prim vermeden, millete hizmet davamıza devam edeceğiz. Bu vesile ile Kocasinan Merkez Mahallesi teşkilatımıza 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum."





Cumhurbaşkanımızın izinde hiçbir tehdite ve korkutmalara prim vermeden, millete hizmet davamıza devam edeceğiz. pic.twitter.com/HqQ01jiLVS — Fatih Tuna 🇹🇷 (@Fatihtunaa) April 21, 2023

İki günde iki silahlı saldırı

Geçtiğimiz gün de Adana'da AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı’na pompalı tüfekle ateş açılmıştı.

Olay geçtiğimiz gün saat 16.00 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde meydana gelmişti. Erdem Kaya isimli şahıs, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı’nın bulunduğu binaya pompalı tüfekle 12 el ateş açmıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilmiş ve şahıs gözaltına alınmıştı.

Emniyete götürülmek üzere polis aracına bindirilen şüpheli, saldırıyı neden yaptığına yönelik soruya ise, “Atatürk için yaptım. CHP’nin binasına sıktılar. Bilirler kimin sıktığını. Cesur olun, cesur. Türkiye cesur olsun” yanıtını vermişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdem Kaya, çıkarıldığı adliyede tutuklanmıştı.







