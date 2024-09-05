Adıyaman’da sarkıt ve dikitli mağara bulundu

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde, hayvanlarını otlatan çoban tarafından içinde sarkıt ve dikitlerin bulunduğu mağara bulundu. İlçeye bağlı Gümüşkaşık köyünde hayvanlarını otlatan Recep Kılıç, içerisinde farklı yapılar bulunan bir mağaraya rastladı. Haber verilmesi üzerine mağarada inceleme yapan Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, milyonlarca yılda oluştuğu bilinen sarkıt ve dikitleri tespit etti. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, alanın oldukça ihtişamlı olduğunu söyleyerek, “Bu sarkıt ve dikitler milyonlarca yılda oluşan bir durum. Gezgin ve doğaseverleri buraya görmeye davet ediyorum” dedi.