Adıyamanlı gençler Narin’i çizdi

TRT, Filistin’de yaşanan acıları ve Gazze soykırımını dünya gündemine taşımaya devam ediyor. Siyonist işgalcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı uyguladığı vahşeti anlatan "Holy Redemption: Kutsal İşgal" belgeseli, bu toprak hırsızlığını hem tanıkların hem de faillerin gözünden anlatıyor. Belgesel, TRT World Araştırma Ekibi’nin, Batı Şeria’daki Siyonistlerin arasına zorlu bir süreçten sonra sızmasıyla gerçekleştirildi.