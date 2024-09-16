Adıyamanlı gençler Narin’i çizdi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde resim kursuna katılan gençler, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ı resmetti. Gençlik Merkezi Resim Kursu Öğretmeni Ekrem Peker, kursa katılan gençlerin ortak kararıyla bu derslerinde zor bir tema seçtiklerini belirtti. Narin’in resminin çizimi sırasında öğrencilerin duygusal anlar yaşadığını dile getiren Peker, “Biz istiyoruz ki başka Narinler ölmesin. Keşke Narin yerine başka bir konu, başka bir tema çalışması yapsaydık” dedi.
Arşiv.
#Narin Güran
#Aktüel
#Hayat
#resim
1 saat önce