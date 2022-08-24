Hayat Adnan Çoker vefat etti
KÜLTÜR SANAT

Adnan Çoker vefat etti

Türk resim sanatının usta isimlerinden Prof. Dr. Adnan Çoker, 95 yaşında hayatını kaybet

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adnan Çoker vefat etti
Adnan Çoker

Türk resim sanatının usta isimlerinden Prof. Dr. Adnan Çoker, 95 yaşında hayatını kaybetti. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, (MSGSÜ) sosyal medya hesabından yaptığı “Hocamız, ressam Prof. Adnan Çoker’i kaybettiğimiz bilgisini üzüntüyle paylaşıyoruz” açıklamasıyla Prof. Dr. Çoker’in vefatını duyurdu. 1927 yılında İstanbul’da doğan usta sanatçı, 1944-1951 arasında Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğrenim gördü. Çoker, o yıllarda kısa bir süre çizgi resim çalışmaları yaptı ve akademi yarışmalarında çeşitli ödüller aldı. Usta isim 1983-1985’te MSGSÜ’de Resim bölümü başkanlığı yaptı ve Usta ressam, yarın MSGSÜ’de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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