ADVAK faaliyete başladı

Doğan ailesinin anne ve babaları anısına kurduğu Ayşe Doğan Ali Doğan Kültür ve Eğitim Vakfı (ADVAK), Çanakkale Biga’da hizmete girdi. Vakıfla, ülke genelinde; yetenekli ve başarılı genç ve çocukların, kültürel, sanatsal, edebi, bilimsel, teknik ve sportif alanlardaki eğitimine ve öğretimine katkıda bulunulacak. ADVAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şadan Doğan, faaliyet gösterdikleri sektörlerde kalifiye eleman açığı olduğunu, vakıf kapsamında meslek liselerinde okuyan öğrencilerin staj ve eğitim programlarıyla teşvik edileceğini belirtti.