'Afife’ oyununun provaları başladı

Tiyatromuzun sembol isimlerinden oyuncu Afife Jale’nin hayatı kurmaca bir hikâyeyle yeni sezonda tiyatroseverlerle buluşacak. Serdar Biliş’in yönetmenliğini üstlendiği, Selin Cankı Ceylan’ın kaleme aldığı, Demet Evgar’ın Afife Jale’yi canlandıracağı oyunun provaları başladı. Prömiyerini 14 Eylül’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde yapacak oyun, 15 Eylül, 20 ve 21 Ekim’de sahnelenecek. Oyun, Afife Jale’nin hayatından ilham alarak kadının sahnedeki yerini, arayışını ve mücadelesini anlatacak. Oyunun kadrosunda Tilbe Saran, Necip Memili, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bedir Bedir, Orkuncan İzan gibi isimler yer alıyor.