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Hayat

Afyonkarahisar’da hayrete düşüren olay: İnsan bunu neden yapar ki

İlginç olay, Emirdağ ilçesindeki 2 numaralı 112 Acil Servis İstasyonunda meydana geldi. Afyonkarahisar’da 112 Acil Servis İstasyonunda park halinde bulunan ambulansın lastikleri kesildi. Dört lastiği birden kesilen ve acil durum müdahalesi engellenen araç için polis tarafından inceleme başlatıldı. Başka hayatların hiçe sayıldığı olaya vatandaşlar 'İnsan bunu neden yapar ki' diyerek tepki gösterdi.

12:44 . 1/09/2023 Cuma
IHA
Ambulansın lastiklerini kestiler

Ambulansın lastiklerini kestiler

Afyonkarahisar’da 112 Acil Servis İstasyonunda park halinde bulunan ambulansın lastikleri kesildi.

İlginç olay, Emirdağ ilçesindeki 2 numaralı 112 Acil Servis İstasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece istasyonun önünde park halinde bulunan 03 AAE 464 ambulansın 4 lastiği birden kesici aletle kesildi. Sabah nöbete gelen acil servis ekibi aracın lastiklerini kesik bir şekilde görünce polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri detaylı bir inceleme yaparak çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını aldı. Ambulans, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak lastiklerinin değiştirilmesi ise araç servisine götürüldü.

'İnsan bunu neden yapar ki'

Dört lastiği birden kesilen ve acil durum müdahalesi engellenen araç için polis tarafından inceleme başlatıldı. Başka hayatların hiçe sayıldığı olaya vatandaşlar 'İnsan bunu neden yapar ki' diyerek tepki gösterdi.



#ambulans
#Afyonkarahisar
#lastik
35 dakika önce
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