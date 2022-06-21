Hayat Ağaç diplerine çöp atmayın
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Ağaç diplerine çöp atmayın!

Ağaç diplerine bırakılan çöpler, ağaçlara ve çevresine zarar veriyor. Toprağın verimini düşürmesi, ağaçları kurutması ve orman yangınlarının başlıca sorumlusu da bu çöpler ve izmaritler. Yeni Şafak’a konuşan TZOB’dan Ömer Demir, tek bir çöpün bile doğanın dengesini bozabildiğine dikkat çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ağaç diplerine çöp atmayın!
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Çöp atıklarının çevreye verdiği zararlar saymakla bitmiyor. Hava kirliliği, küresel ısınma, yer altı suyu kirliliği, bitki örtüsünün zarar görmesi, yangın ve patlamalar....

Dünya genelinde her yıl 300 milyon ton plastik üretiliyor. Bu plastiklerin önemli bir kısmı denize ve doğaya atılıyor ve bunların doğada çözünmesi tam bin alıyor. Pet şişe dört yüz yıl, sakız ise beş yılda doğada yok olabiliyor.

TEK BİR ÇÖP BİLE YETER

  • Yeni Şafak’a konuşan Türkiye Ziraat Odaları Birliği İstanbul İl Koordinasyon Kurul Başkanı Ömer Demir, tek bir çöpün bile doğanın dengesini bozabildiğini söyledi: “Ne yazık ki bunu sadece ağaç diplerinde değil aynı zamanda şehir merkezlerindeki yeşil alanlarda, il genelindeki parklarda ve ormanlık alanlarımızda da görüyoruz. Ağaç diplerine dökülen çöpler, gelecek nesillerin yaşam standartlarını ve doğal kaynaklarını tehlikeye atıyor. Bizim görevimiz, gelecek nesillere daha iyi yaşam alanları bırakmak.”

İNSANLIK MESELESİ

Çevreye karşı duyarlı davranmanın bir insanlık meselesi olduğunu belirten Demir, “Evimizi, mahallemizi, ilçemizi temiz tutmak bizim asli görevimiz olmalıdır. Bizim geleneğimizde çevreyi kirletmek yok. Bizim için temizlik imandan gelir. Hem yetiştirilen bitkiler, ağaçlar hem de bu bitkilerle beslenen canlılar kirli topraktan zarar görüyor. Özellikle, yüzyıllık ağaçlar için büyük tehlike oluşuyor. Çöpün nereye atılacağını konuşuyor olmak da çok üzücü. Biz kendi çöpünü toplayamayacak kadar aciz değiliz” şeklinde konuştu.

VERİMİ AZALTIYOR

  • Demir araç camlarından atılan izmaritlerin neden olduğu zararları da şöyle anlattı: “İzmaritlerin araçlardan fırlatılması ya da atılması yüzünden yanan tarım arazilerinden bir kaç yıl verim alamıyoruz. Bizim başka tarım arazilerimiz yok, bu alanlarımızı çöplerle ve izmaritlerle kirletmeyin, yakmayın ve yok etmeyin. Lütfen izmaritlerinizi kül tabaklarına yada çöp kutularına atın.”

Antalya'nın içme suyu kaynağından torba torba çöp çıktı
FOTOĞRAF 14
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Döşemealtı ilçesinde, denizden 30 kilometre uzaklıkta 45 bin metrekarelik alanı kaplayan Kırkgöz kaynak suyu, kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor.
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Düden Şelalesi'nin de kaynağı olan Kırkgöz'e; Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bir grup öğrencisiyle dalış yaptı. Dip temizliği için dalan 10 kişilik ekip, 2 saatte hem dip temizliği yaptı hem de kirliliği görüntüledi.
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Temizlik sonrası torbalarla çıkarılan çöpler ise şaşırttı. Öğrencilerden bazıları, torbaları taşımakta zorlanırken, halı, lastik, cam ve plastik şişeler, sigara izmaritleri, teneke parçaları çıkarıldı.
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Döşemealtı Belediyesi temizlik personeli de çıkan çöpleri ayrıştırıp, geri dönüşüm için konteynerlere doldurdu.
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Dip temizliğinin sıklıkla yapıldığını ve çıkarılan çöplerin sık sık sergilenerek bilinç oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, \"Dipte yine çöp ve insanın doğaya nasıl acımazsızca davrandığını gördük.
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Antalya'ya hayat veren bir nokta burası ancak piknik yapanlar, çöplerini olduğu gibi buraya atıyor. El birliğiyle temizledik. Burayı kirletmemek lazım. Şehrin altından geçen suları da kirletiyor\" diye konuştu.
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AÜ Su Altı Topluluğu üyesi olan ve dip temizliğine katılan Mehmet Alagöz de 'Temiz Deniz Temiz Nefes Projesi' kapsamında dalış yaptıklarını ve kirliliği gördüklerini söyledi. Alagöz, Kırkgöz'e sık sık dalarak temizlik yaptıklarını ancak farkındalık oluşturamadıklarını kaydetti.
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Antalya'nın içme suyu kaynağından torba torba çöp çıktı
Antalya'nın içme suyu kaynaklarından Kırkgöz'e, dip temizliği için dalış yapıldı. 2 saatlik temizlikte halıdan lastiğe, cam ve plastik şişeden teneke parçalarına kadar 15 torba çöp çıkarıldı. Dipteki kirlilik su altı kamerasıyla kayda alındı.

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