Ağaç diplerine çöp atmayın!

Çöp atıklarının çevreye verdiği zararlar saymakla bitmiyor. Hava kirliliği, küresel ısınma, yer altı suyu kirliliği, bitki örtüsünün zarar görmesi, yangın ve patlamalar....
Dünya genelinde her yıl 300 milyon ton plastik üretiliyor. Bu plastiklerin önemli bir kısmı denize ve doğaya atılıyor ve bunların doğada çözünmesi tam bin alıyor. Pet şişe dört yüz yıl, sakız ise beş yılda doğada yok olabiliyor.
TEK BİR ÇÖP BİLE YETER
- Yeni Şafak’a konuşan Türkiye Ziraat Odaları Birliği İstanbul İl Koordinasyon Kurul Başkanı Ömer Demir, tek bir çöpün bile doğanın dengesini bozabildiğini söyledi: “Ne yazık ki bunu sadece ağaç diplerinde değil aynı zamanda şehir merkezlerindeki yeşil alanlarda, il genelindeki parklarda ve ormanlık alanlarımızda da görüyoruz. Ağaç diplerine dökülen çöpler, gelecek nesillerin yaşam standartlarını ve doğal kaynaklarını tehlikeye atıyor. Bizim görevimiz, gelecek nesillere daha iyi yaşam alanları bırakmak.”
İNSANLIK MESELESİ
Çevreye karşı duyarlı davranmanın bir insanlık meselesi olduğunu belirten Demir, “Evimizi, mahallemizi, ilçemizi temiz tutmak bizim asli görevimiz olmalıdır. Bizim geleneğimizde çevreyi kirletmek yok. Bizim için temizlik imandan gelir. Hem yetiştirilen bitkiler, ağaçlar hem de bu bitkilerle beslenen canlılar kirli topraktan zarar görüyor. Özellikle, yüzyıllık ağaçlar için büyük tehlike oluşuyor. Çöpün nereye atılacağını konuşuyor olmak da çok üzücü. Biz kendi çöpünü toplayamayacak kadar aciz değiliz” şeklinde konuştu.
VERİMİ AZALTIYOR
- Demir araç camlarından atılan izmaritlerin neden olduğu zararları da şöyle anlattı: “İzmaritlerin araçlardan fırlatılması ya da atılması yüzünden yanan tarım arazilerinden bir kaç yıl verim alamıyoruz. Bizim başka tarım arazilerimiz yok, bu alanlarımızı çöplerle ve izmaritlerle kirletmeyin, yakmayın ve yok etmeyin. Lütfen izmaritlerinizi kül tabaklarına yada çöp kutularına atın.”