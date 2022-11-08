Hayat Ağaç parçalarını tuvale dönüştürüyor
KÜLTÜR SANAT

Ağaç parçalarını tuvale dönüştürüyor

İzmir'de semazen Hasan Muçay, topladığı ağaç parçaları ve kütükleri işleyerek üzerine farklı tekniklerde resimler yapıyor. Mevleviliğe olan ilgisi sayesinde sema ile tanışan ve 1960 yılında semazen olan Hasan Muçay, İzmir Semazen Grubu'nda öğrencileriyle çalışmalarına devam ederken çocukluk tutkusu olan resim sanatını da sürdürüyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ağaç parçalarını tuvale dönüştürüyor
​Ağaç parçalarını tuvale dönüştürüyor.

İzmir'de semazen Hasan Muçay, topladığı ağaç parçaları ve kütükleri işleyerek üzerine farklı tekniklerde resimler yapıyor. Mevleviliğe olan ilgisi sayesinde sema ile tanışan ve 1960 yılında semazen olan Hasan Muçay, İzmir Semazen Grubu'nda öğrencileriyle çalışmalarına devam ederken çocukluk tutkusu olan resim sanatını da sürdürüyor. Hasan Muçay, kütük üzerine resim yapmanın normalinden çok daha zahmetli olduğunu, önce tuvali hazırlamak için çalıştığını ifade ederek, "Farklı kentlerde 8 sergi açtım. Bu dokuzuncusu ve tamamen ağaç kütükleriyle olacak. Yakında İzmir’de 200 eserle 9. sergiyi açacağız" diye konuştu.

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