Hayat Ahde Vefa İle gelen sergi
KÜLTÜR SANAT

‘Ahde Vefa İle’ gelen sergi

Ressam Gülten Demir Bilen’in eserlerinden oluşan Ahde Vefa Fotoblok Resim Sergisi, Başakşehir Kaymakamlığı’nda açıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
‘Ahde Vefa İle’ gelen sergi
Ahde Vefa Fotoblok Resim Sergisi, Başakşehir Kaymakamlığı’nda açıldı.

Ressam Gülten Demir Bilen’in eserlerinden oluşan Ahde Vefa Fotoblok Resim Sergisi, Başakşehir Kaymakamlığı’nda açıldı. Başakşehir İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (BİHADER) tarafından düzenlenen resim sergisi, bir hafta boyunca açık olacak. Sergi daha sonra İstanbul’daki farklı mekanların yanı sıra Anadolu’da da açılacak. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin bu yılki şiarı olan “Ahde Vefa İle” kavramından esinlenerek düzenlenen sergide; yağlı boya, akrilik ve suluboya teknikleriyle çalışılmış özgün eserlerin üzerine “Ahde Vefa” kavramının çalışıldığı 27 eser bulunuyor.

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