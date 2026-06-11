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Ahıska Türkleri sergisi AKM’de açılacak

Ahıska Türkleri sergisi AKM’de açılacak

04:0011/06/2026, Perşembe
G: 11/06/2026, Perşembe
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Sergi, 27 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.
Sergi, 27 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Dışişleri Bakanlığı ile Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) iş birliğinde düzenlenen "Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde" sergisi, yarın AKM'de kapılarını açacak. Ahıska Türklerinin sürgün sürecini tarihsel olarak ele almayı amaçlayan, küratörlüğünü Beste Gürsu'nun üstlendiği, müzikleri ise Fahir Atakoğlu tarafından bestelenen sergiyle, sürgün sürecine ilişkin tarihsel bilgilerin aktarılması ve uluslararası farkındalığın artırılması hedefleniyor. Gerçek bir tren istasyonu atmosferiyle vagonlar şeklinde tasarlanan alanda, ziyaretçilere hissettirmek amacıyla yapay zeka destekli görüntüler ve özel koku deneyimleri kullanılan sergi, 27 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.


#Dışişleri Bakanlığı
#Dünya Ahıskalı Türkler Birliği
#sergi
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