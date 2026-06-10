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Sanatçıların zihinsel verilerinden sanat eseri

Sanatçıların zihinsel verilerinden sanat eseri

04:0010/06/2026, Çarşamba
G: 10/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Kaydedilen EEG verileri, nöroestetik analizlere, görsel zihin haritalarına ve çok katmanlı dijital sanat eserlerine dönüştürüldü.
Kaydedilen EEG verileri, nöroestetik analizlere, görsel zihin haritalarına ve çok katmanlı dijital sanat eserlerine dönüştürüldü.

İnsan zihnini sanat, veri ve nörobilim ekseninde ele alan “Inside Humanity” sergisi, 17 Haziran’da X Media Art Museum’da kapılarını açacak. Müzeden yapılan açıklamaya göre, multidisipliner sanatçı Ru Ceylan tarafından hayata geçirilen projenin küratörlüğünü Yasemin Şefik üstleniyor. Sergi, EEG verilerinden üretilen dijital sanat eserleri, enstalasyonlar ve nöroestetik araştırmalarını bir araya getirerek, insan bilincinin katmanlarını görünür kılıyor. “The Neural Dramaturgy Archive” projesinin ilk kayıtları, oyuncular İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız ile gerçekleştirildi. Bir oyuncunun karaktere bürünürken yaşadığı bilişsel ve duygusal süreçlerden hareketle kaydedilen EEG verileri, nöroestetik analizlere, görsel zihin haritalarına ve çok katmanlı dijital sanat eserlerine dönüştürüldü.


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