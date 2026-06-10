İzmir'den Filistin’e sanatla destek

İzmirli sanatçılar, Filistin’de yaşanan insani drama dikkat çekmek ve bölgeye yönelik yardım çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen “Hilalin Işığında: İzmir’den Filistin’e” karma sergisinde bir araya geldi. Türk Kızılayı İzmir ve Türk Kızılayı Kadın İzmir iş birliğiyle gerçekleştirilen sergi, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı. Sergide, farklı disiplinlerden 87 sanatçının 176 eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışına Türk Kızılayı İzmir İl Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve çok sayıda davetli katıldı. Sergi, 12 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek.