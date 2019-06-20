Ahlakları Kur'an olsun

200 BİN HOCA GÖREV YAPACAK

Yaz kurslarının bu seneki temasının, 'Camiler Çocuk Dolsun Ahlakı Kur'an Olsun' olduğunu hatırlatn Erbaş şöyle devam etti: “Gerçekten çok beğendim, tebrik ediyorum. Başkanlığımız, bütün müftülüklerimiz 160 bini aşan, fahri öğreticilerle beraber yaz kurslarında 200 bin civarındaki hocamız camileri çocukla dolduracaklar ve ahlakının Kur'an ahlakı olması için ellerinden gelen gayreti gösterecekler. Hepsine kolaylıklar diliyorum."

GÖNÜLLERİNİ FETHEDELİM

Erbaş, yaz kurslarının süresine değinerek, “Bu noktada zamanımızın kısa olduğunun farkındayız. Yaz kurslarındaki bu sınırlı zaman zarfındaki birinci ve en önemli gayemiz çocuklarımıza dinimizi, değerlerimizi, Kur’an’ı, Peygamber’i, camiyi ve hocayı sevdirmektir. Bunun için çocuklarımıza her şeyi öğretme ve her yanlışını düzeltme telaşından çok, onların gönüllerini fethetmeye gayret edelim” değerlendirmesinde bulundu.