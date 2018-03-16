Olacak O Kadar'ın başarılı oyuncularından tiyatrocu Ahmet Çevik'ten kötü haber geldi. Kaza geçiren Ahmet Çevik'in düşerek şiddetli kafa çarpması nedeni ile tat ve koku alma duyularını kaybettiği ve ameliyat olduğu açıklandı. Burnunda da şekil bozukluğu meydana gelen Ahmet Çevik'in tedavisi devam ediyor.
Ahmet Çevik'ten kötü haber
'Olacak O Kadar'dan tanıdığımız tiyatrocu Ahmet Çevik kaza geçirdi. Çevik, düştü ve şiddetli kafa çarpması nedeni ile tat ve koku alma duyularını kaybetti.
Haber MerkeziYeni Şafak