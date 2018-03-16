HayatAhmet Çevikten kötü haber
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Ahmet Çevik'ten kötü haber

'Olacak O Kadar'dan tanıdığımız tiyatrocu Ahmet Çevik kaza geçirdi. Çevik, düştü ve şiddetli kafa çarpması nedeni ile tat ve koku alma duyularını kaybetti.

Haber MerkeziYeni Şafak
Tiyatrocu Ahmet Çevik, kaza geçirdi.
Tiyatrocu Ahmet Çevik, kaza geçirdi.

Olacak O Kadar'ın başarılı oyuncularından tiyatrocu Ahmet Çevik'ten kötü haber geldi. Kaza geçiren Ahmet Çevik'in düşerek şiddetli kafa çarpması nedeni ile tat ve koku alma duyularını kaybettiği ve ameliyat olduğu açıklandı. Burnunda da şekil bozukluğu meydana gelen Ahmet Çevik'in tedavisi devam ediyor.

Tat ve koku alma duyularını kaybeden Ahmet Çevik'in tedavisi devam ediyor.

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