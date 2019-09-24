Hayat Ahmet Haluk Dursunun ismi Ahlatta yaşatılacak
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Bitlis haberleri: Ahmet Haluk Dursun'un ismi Ahlat'ta yaşatılacak

Ahmet Haluk Dursun'un ismi Ahlat'ta yaşatılacak

Geçen ay Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un ismi Ahlat ilçesindeki caddede yaşatılacak. Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, belediye meclisinin bir vefa örneği sergilediğini belirterek, "Hocamızın isminin caddeye verilmesi konusunda karar alan Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun
Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun

Van'ın Erciş ilçesinde geçen ay geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un ismi, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki caddede yaşatılacak.

Ahlat Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Meclis Toplantısı'nda alınan kararla Dursun'un isminin, Ahlat'ta Selçuklu Parkı'nın karşındaki caddeye verileceği belirtildi.

İsmi caddeye verildi

Açıklamada, bilgi, birikimi ve eserleriyle adeta Türkiye'nin kültür hafızası olan ve Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinlikleri öncesinde Ahlat'ta incelemelerde bulunan Dursun'un Erciş'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği anımsatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, belediye meclisinin bir vefa örneği sergilediğini belirterek şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Birçok alanda ülkemize katkısı olan Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun hocamıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Hocamızın isminin caddeye verilmesi konusunda karar alan Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum."

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