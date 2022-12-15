​Ahmet Kaya şarkıları AKM’de yankılandı.

İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu, Ahmet Kaya’yı vefatının 22. yılında özel bir konserle Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) andı. Konserde, sanatçılar Sevingül Bahadır, Cihan Okan, Jülide Karan ve Enver Merallı solist olarak yer aldı. Gecede aralarında “Söyle”, “Şafak Türküsü”, “Nerden Bileceksiniz”, “Arka Mahalle”, “Ağladıkça” “Kum gibi” ve “Kendine İyi Bak” şarkılarının da olduğu bir repertuvar seslendirildi. Ahmet Kaya hayranları, yaklaşık 2 saat süren etkinlik boyunca şarkılara eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

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