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Ahmet Vefik Alp vefat etti

Ahmet Vefik Alp vefat etti

MHP’nin eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Alparslan Türkeş’in danışmanı yüksek mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp (72) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. MHP’nin merhum genel başkanı Alparslan Türkeş tarafından geçmişte MHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen ve bu şekilde siyasete de giren Prof. Alp, Ankara’daki MHP Genel Merkezi’nin de mimarı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Prof. Ahmet Vefik Alp
Prof. Ahmet Vefik Alp

MHP’nin eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Alparslan Türkeş’in danışmanı yüksek mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp (72) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Alp’in cenazesi, bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kuşadası’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

  • 1948’de Kadıköy’de doğan Alp, Saint Joseph Fransız Lisesini bitirdikten sonra Robert College Inşaat Mühendisliği Bölümünde yüksek öğrenimine başladı, aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümüne geçerek Yüksek Mimar olarak diplomasını aldı. Evli ve iki çocuk babası olan Alp, birçok mimari projede yer aldı.

Alp Ankara’daki MHP Genel Merkezi’nin de mimarı

MHP’nin merhum genel başkanı Alparslan Türkeş tarafından geçmişte MHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen ve bu şekilde siyasete de giren Prof. Alp, Ankara’daki MHP Genel Merkezi’nin de mimarı. Alp’in Malatya Belediye Sarayı ve MHP Genel Merkezi Projeleri, Gebze Teknik Üniversitesi Muallimköy Çevre Mühendisliği Binası, Avrupa Gayrimenkul Ödülleri Programında Avrupa Finalisti ve “Avrupa’nın En İyisi” seçildi. 2000’de Yüksek Bilim Konseyi’nin teklifi üzerine “Uluslararası Mimarlık Akademisi 9. Presidium” tarafından UNESCO ve Uluslararası Mimarlar Birliği / UIA gözetiminde 20’yi aşkın ülke temsilcisinin oy birliği ile akademinin “Büyük Usta” mertebesine yükseldi.

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