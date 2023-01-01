Ahşap camiler ‘Dünya Mirası’

Türklerin mimari üslubunu Orta Çağ’dan günümüze taşıyan ahşap direkli ve kirişli camiler UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı.
Gordion Antik Kenti’nin Dünya Mirası ilan edilmesinin ardından, Orta Asya’dan Horasan bölgesine Türklerin mimari üslubunu Orta Çağ’dan bugüne taşıyan ahşap direkli ve kirişli camiler de UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girdi. Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 45’inci UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında, Konya’nın Beyşehir Eşrefoğlu Camii, Eskişehir’in Sivrihisar Ulu Camii, Kastamonu Kasaba Köyü’nün Mahmut Bey Camii ile Ankara’nın Ahi Şerafeddin (Arslanhane) Camii ve Afyonkarahisar Ulu Camii, Dünya Mirası listesine alındı.
İLK SERİ VARLIK
Kültür ve Turizm Bakanlığınca UNESCO’ya ‘Anadolu’nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Direkli ve Kirişli Camileri’ adıyla iletilen ve komitenin dün gerçekleştirdiği toplantıda kabul edilen tarihi camiler aynı zamanda Türkiye’nin Dünya Mirası Listesi’ndeki ilk seri kültürel varlıkları oldu.
HAYIRLI OLSUN
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yeni bir müjde daha. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kültürel varlıklarımızı ilk kez seri olarak kaydettirdik. Gordion’un ardından Anadolu’nun Orta Çağ’dan günümüze uzanan ahşap direkli ve kirişli camileri de Dünya Mirası oldu. Böylece listedeki kültür varlığı sayımızı da 21’e yükselttik. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
FARKLI COĞRAFYALAR ORTAK ÖZELLİKLER
Anadolu’daki ahşap destekli camilerin erken örneklerini Orta Çağ’dan günümüze yansıtan camiler, farklı şehirlerde olmalarına karşın ortak özelliklere sahip. Özenli ahşap işçiliği ile kündekari tekniğindeki ahşap minberleri ve ‘kalem işi’ adı verilen bezemeleriyle tarihi camiler dikkat çekiyor.
Sahra Altı’nın mücevherleri de listede
Son zamanlarda politik gerilimler ve istikrarsızlıkla gündeme gelen Sahra Altı Afrika’dan (Sahel) 5 yer dünya turizmi için büyük önem teşkil eden UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne katıldı. Etiyopya’nın güneyindeki 3 bin 500 metre yüksekliğindeki “Bale Dağları Milli Parkı” ve “Gedeo Kültürel Peyzajı”, Kongo Cumhuriyeti’ndeki “Odzala- Kokoua Ulusal Parkı”, Madagaskar’daki “Andrefana Kuru Ormanları”, Togo’nun kuzeydoğusunda 2004’te listeye “Koutammakou Toprakları” olarak kaydedilen alanın Benin’e genişleyen kısmı da listeye alındı.