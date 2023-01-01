Ahşap camiler ‘Dünya Mirası’

Van'ın Gevaş ilçesinde kendilerine sunulan desteklerle kooperatif kuran ve pembe renkli maskeleri ile organik üretim yapan kadın arıcılar, 2 bin rakımın üzerindeki yaylalarda ürettikleri kara kovan sepet ballarının hasadına başladı. Gevaş Bal Üreticileri Birliği'nin 2015'deki girişimleri ile kadınların istihdamına katkı için kurulan ve o günden beri hizmet veren Artos Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin arıcı üyeleri, ürettikleri organik ballar ve arı ürünleri ile görenlerin takdirini topluyor. Meslektaşlarının giydiği beyaz maskelerin aksine kendileri için hazırladıkları pembe maskelerle bölgenin yüksek noktalarında ve zorlu coğrafyasında üretim yapmak için ter döken kadın arıcılar, kendi ayaklarının üzerinde durmak için büyük çaba sarf ediyor.