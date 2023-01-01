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Ahşap camiler ‘Dünya Mirası’

Anadolu’nun ahşap direkli ve kirişli camileri UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girdi. İşte o camilerimiz: Beyşehir’deki Eşrefoğlu Camii, Sivrihisar Ulu Camii, Kastamonu Kasaba Köyü’ndeki Mahmut Bey Camii, Ankara Ahi Şerafeddin Camii ve Afyonkarahisar Ulu Camii.

04:00 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Türklerin mimari üslubunu Orta Çağ’dan günümüze taşıyan ahşap direkli ve kirişli camiler UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı.

Türklerin mimari üslubunu Orta Çağ’dan günümüze taşıyan ahşap direkli ve kirişli camiler UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı.

Gordion Antik Kenti’nin Dünya Mirası ilan edilmesinin ardından, Orta Asya’dan Horasan bölgesine Türklerin mimari üslubunu Orta Çağ’dan bugüne taşıyan ahşap direkli ve kirişli camiler de UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girdi. Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 45’inci UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında, Konya’nın Beyşehir Eşrefoğlu Camii, Eskişehir’in Sivrihisar Ulu Camii, Kastamonu Kasaba Köyü’nün Mahmut Bey Camii ile Ankara’nın Ahi Şerafeddin (Arslanhane) Camii ve Afyonkarahisar Ulu Camii, Dünya Mirası listesine alındı.

Ahi ŞerAfeddin Camii
Beyşehir Eşrefoğlu Camii
Mahmut Bey Camii

İLK SERİ VARLIK

Kültür ve Turizm Bakanlığınca UNESCO’ya ‘Anadolu’nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Direkli ve Kirişli Camileri’ adıyla iletilen ve komitenin dün gerçekleştirdiği toplantıda kabul edilen tarihi camiler aynı zamanda Türkiye’nin Dünya Mirası Listesi’ndeki ilk seri kültürel varlıkları oldu.

HAYIRLI OLSUN

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yeni bir müjde daha. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kültürel varlıklarımızı ilk kez seri olarak kaydettirdik. Gordion’un ardından Anadolu’nun Orta Çağ’dan günümüze uzanan ahşap direkli ve kirişli camileri de Dünya Mirası oldu. Böylece listedeki kültür varlığı sayımızı da 21’e yükselttik. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

FARKLI COĞRAFYALAR ORTAK ÖZELLİKLER

Anadolu’daki ahşap destekli camilerin erken örneklerini Orta Çağ’dan günümüze yansıtan camiler, farklı şehirlerde olmalarına karşın ortak özelliklere sahip. Özenli ahşap işçiliği ile kündekari tekniğindeki ahşap minberleri ve ‘kalem işi’ adı verilen bezemeleriyle tarihi camiler dikkat çekiyor.

Sahra Altı’nın mücevherleri de listede

Son zamanlarda politik gerilimler ve istikrarsızlıkla gündeme gelen Sahra Altı Afrika’dan (Sahel) 5 yer dünya turizmi için büyük önem teşkil eden UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne katıldı. Etiyopya’nın güneyindeki 3 bin 500 metre yüksekliğindeki “Bale Dağları Milli Parkı” ve “Gedeo Kültürel Peyzajı”, Kongo Cumhuriyeti’ndeki “Odzala- Kokoua Ulusal Parkı”, Madagaskar’daki “Andrefana Kuru Ormanları”, Togo’nun kuzeydoğusunda 2004’te listeye “Koutammakou Toprakları” olarak kaydedilen alanın Benin’e genişleyen kısmı da listeye alındı.


Pembe kıyafetleriyle kraliçe arı gibi çalışıyorlar: Kara kovan balının hasadına başlandı
Pembe kıyafetleriyle kraliçe arı gibi çalışıyorlar: Kara kovan balının hasadına başlandı

Van'ın Gevaş ilçesinde kendilerine sunulan desteklerle kooperatif kuran ve pembe renkli maskeleri ile organik üretim yapan kadın arıcılar, 2 bin rakımın üzerindeki yaylalarda ürettikleri kara kovan sepet ballarının hasadına başladı. Gevaş Bal Üreticileri Birliği'nin 2015'deki girişimleri ile kadınların istihdamına katkı için kurulan ve o günden beri hizmet veren Artos Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin arıcı üyeleri, ürettikleri organik ballar ve arı ürünleri ile görenlerin takdirini topluyor. Meslektaşlarının giydiği beyaz maskelerin aksine kendileri için hazırladıkları pembe maskelerle bölgenin yüksek noktalarında ve zorlu coğrafyasında üretim yapmak için ter döken kadın arıcılar, kendi ayaklarının üzerinde durmak için büyük çaba sarf ediyor.


#Tarih
#Tarihi Yapı
#Camii
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
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