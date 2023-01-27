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Hayat

Aidatlara yüzde 153 zam yaptılar: Vatandaş isyan etti

Bursa’da 13 blok 1092 dairenin bulunduğu sitenin yönetimi aidatlara yüzde 153 zam yaptı, site sakinleri isyan etti.

10:50 . 27/01/2023 Cuma
IHA
Vatandaşlar fahiş aidatlara isyan etti.

Vatandaşlar fahiş aidatlara isyan etti.

Bursa’nın Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesi’nde bulunan bir site yönetimi, Haziran ayında 250 lira olan aidatları yüzde 153 zam yaparak 644 liraya çıkarttı. 13 blok 1902 dairenin bulunduğu sitenin sakinleri ise yapılan zammın kanunsuz olduğunu belirterek site yöntemine tepki gösterdi.

'HİÇBİRİMİZİN HABERİ YOKTU'

Site sakinleri yaptığı basın açıklamasında, "İnşaat firmasından biz bu evleri aldığımız günden beri sanki inşaat firmasının kiracısıyız gibi bir muamele görmekteyiz. Fakat firma, bu sitelerde oturan binlerce kat malikini site yönetimleri aracılığı ile mağdur etmektedir. Bizler bu evleri ilgili inşaat firmasından teslim aldıktan sonra hiç birimizin haberi olmadan bahsi geçen bu firma, bünyesinde yönetim kurulunda faaliyet gösteren bir kişinin kurucusu olduğu profesyonel bir site yönetim şirketine bizlerin rızası olmadan geçici yönetimi devretmiştir.

YÜZDE 153 ZAM YAPTILAR

Site sakinleri, "Site yönetimi kendi maliyet hesaplarına göre asla bizlere sormadan, açıklama yapmadan kendi kendine kararlar alarak kendi oluşturduğu yönetim kurulunda sadece üç kişi ile bir sürü karar almış ve bu yıl yine fahiş fiyat artışlarına gitmiştir. 2022 Haziran ayında 255 lira olan aidatlarımız yaklaşık yüzde 153 zam yaparak 650 lira bandına taşımıştır. Aldığımız hizmet sadece kapı güvenliği ve temizlik hizmetidir. Bu rakamlara karşılık aldığımız hizmet ise oldukça kalitesiz ve basittir” ifadelerini kullandı.

Gece yarısı toplanıp basın açıklaması yapan site sakinleri, kendi yöneticilerini seçmek istediklerini dile getirdiler.
#Bursa
#Osmangazi İlçesi
#Demirtaş Mahallesi
22 dakika önce
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Aidatlara yüzde 153 zam yaptılar: Vatandaş isyan etti
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