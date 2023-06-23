AIFTeam, SAP Partner Summit’ten iki ödülle döndü.

“10 yılı aşkın süredir ERP proje yönetimi konusunda uzmanlaşmış bir ekip olarak bu ödülleri almaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Bu ödüller, bize ilham vermenin yanı sıra gelecekteki hedeflerimize daha da yaklaşmamızı sağlıyor. SAP tarafından tanımlanan resmi SAP Business One Partner’i olarak müşterilerimizin iş süreçlerine kazandırdığımız değeri ve paydaşlarımızla olan güçlü iş birliklerimizi korumak için yenilikçi çalışmalarımıza kesintisiz bir şekilde devam edeceğiz.”