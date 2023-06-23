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AIFTeam SAP Partner Summit’ten iki ödülle döndü

Bilişim ve danışmanlık şirketi AIFTeam, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen SAP Partner Summit’te iki ödüle layık görüldü. Şirket, Türkiye’den En Hızlı Büyüyen İş Ortağı ve Müşteri Memnuniyeti kategorilerinde ödül alan tek firma olma başarısını gösterdi.

17:42 . 23/06/2023 Cuma
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AIFTeam, SAP Partner Summit’ten iki ödülle döndü.

AIFTeam, SAP Partner Summit’ten iki ödülle döndü.

Bilişim ve danışmanlık şirketi AIFTeam, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen SAP Partner Summit’te iki ödüle layık görüldü. Şirket, Türkiye’den En Hızlı Büyüyen İş Ortağı ve Müşteri Memnuniyeti kategorilerinde ödül alan tek firma olma başarısını gösterdi.


Bünyesinde Türkiye’nin ilk SAP Business One sertifikasına sahip danışmanlarını barındıran AIFTeam, SAP Partner Summit’te iki ödüle layık görüldü.


En Hızlı Büyüyen İş Ortağı ve Müşteri Memnuniyeti kategorilerinde ödül alan AIFTeam’in aldığı bu ödüllerin projelerinde liderlik etme yeteneğinin bir göstergesi olarak kabul edildiğini belirten AIFTeam'in Kurucu Ortağı Murat Yenişen ise konuya dair düşüncelerini şu sözlerle aktardı:

  • “10 yılı aşkın süredir ERP proje yönetimi konusunda uzmanlaşmış bir ekip olarak bu ödülleri almaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Bu ödüller, bize ilham vermenin yanı sıra gelecekteki hedeflerimize daha da yaklaşmamızı sağlıyor. SAP tarafından tanımlanan resmi SAP Business One Partner’i olarak müşterilerimizin iş süreçlerine kazandırdığımız değeri ve paydaşlarımızla olan güçlü iş birliklerimizi korumak için yenilikçi çalışmalarımıza kesintisiz bir şekilde devam edeceğiz.”



#AIFTeam
#SAP Partner Summit
#Ödül
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