Aile ve medya tartışılacak

Haliç Kongre Merkezi’nde İstanbul Aile Vakfı tarafından “Dijital Çağda Aile” başlıklı uluslararası aile sempozyumu düzenlenecek. 14-15 Mayıs’ta yapılacak sempozyumda “Medeniyetin Temeli Aile” mottosuyla aile politikaları, göç, medya, cinsiyet tartışmaları ve din temalarının aile ile olan ilişkileri ele alınacak.

AİLE POLİTİKALARI ELE ALINACAK

Düzenleme Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ergün Yıldırım ve Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak sempozyumda aile politikaları, göç ve aile, medya ve aile, cinsiyet tartışmaları masaya yatırılacak. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’ın yaptığı son oturumda ise din ve aile konusu işlenecek. Alanında uzman 28 konuşmacının katılacağı sempozyuma ilişkin İstanbul Aile Vakfı Başkanı Sami Yılmaz "Ailenin söylem, bilinç ve kurum olarak yaşadığı sorunları, değişimleri ve yenilikleri tartışmayı; bu konuda geleceğe yönelik karar yapıcılara ve ihtiyaç duyulan bilgi ve düşüncenin üretimine katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Aileleri bilgilendirmek için YouTube üzerinde AileTV adlı bir kanal açtıklarını ve dijital bir gazete çıkardıklarını vurgulayan Yılmaz, “Buralarda değerli hocalarımızın katkısıyla yayınlar yapacağız. Her ilde sempozyumlar düzenleyeceğiz.” bilgisini verdi

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GÜNDEM Aile dostu medya kampanyası