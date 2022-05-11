Hayat Aile ve medya tartışılacak
AKTÜEL

Aile ve medya tartışılacak

Haliç Kongre Merkezi’nde İstanbul Aile Vakfı tarafından “Dijital Çağda Aile” başlıklı uluslararası aile sempozyumu düzenlenecek. 14-15 Mayıs’ta yapılacak sempozyumda “Medeniyetin Temeli Aile” mottosuyla aile politikaları, göç, medya, cinsiyet tartışmaları ve din temalarının aile ile olan ilişkileri ele alınacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Aile ve medya tartışılacak
Arşiv

Haliç Kongre Merkezi’nde İstanbul Aile Vakfı tarafından “Dijital Çağda Aile” başlıklı uluslararası aile sempozyumu düzenlenecek. 14-15 Mayıs’ta yapılacak sempozyumda “Medeniyetin Temeli Aile” mottosuyla aile politikaları, göç, medya, cinsiyet tartışmaları ve din temalarının aile ile olan ilişkileri ele alınacak.

AİLE POLİTİKALARI ELE ALINACAK

Düzenleme Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ergün Yıldırım ve Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak sempozyumda aile politikaları, göç ve aile, medya ve aile, cinsiyet tartışmaları masaya yatırılacak. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’ın yaptığı son oturumda ise din ve aile konusu işlenecek. Alanında uzman 28 konuşmacının katılacağı sempozyuma ilişkin İstanbul Aile Vakfı Başkanı Sami Yılmaz "Ailenin söylem, bilinç ve kurum olarak yaşadığı sorunları, değişimleri ve yenilikleri tartışmayı; bu konuda geleceğe yönelik karar yapıcılara ve ihtiyaç duyulan bilgi ve düşüncenin üretimine katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Aileleri bilgilendirmek için YouTube üzerinde AileTV adlı bir kanal açtıklarını ve dijital bir gazete çıkardıklarını vurgulayan Yılmaz, “Buralarda değerli hocalarımızın katkısıyla yayınlar yapacağız. Her ilde sempozyumlar düzenleyeceğiz.” bilgisini verdi

Aile dostu medya kampanyası
GÜNDEM
Aile dostu medya kampanyası

Aile dostu sosyal medyaya yatırım yapılmalı
HAYAT
Aile dostu sosyal medyaya yatırım yapılmalı
Sağanak geliyor

Sağanak geliyor

​Milyonlar yaz sıcağı beklerken meteoroloji uyardı.
Uğurcan Çakırdan sert mesaj

Uğurcan Çakır'dan sert mesaj

​Trabzonspor Kaptanı, Kayserisporlu taraftarlara tepki gösterdi.
Rize-Artvin Havalimanı uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi

'Açılan yaralar <br>zor kapanır'

'Açılan yaralar
zor kapanır'

Abdullah Avcı maç sonunda isyan etti.

Şölen havasında gençlik festivali

Şölen havasında gençlik festivali

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi unutulmayacak bir 19 Mayıs yaşatacak.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmzalanan anlaşmalarla ilişkilerimizin ahdi zeminini hızlandıracak kararlar aldık.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.