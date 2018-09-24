Hayat Ailesiningözündenbir güzel adam
KÜLTÜR SANAT

Ailesinin gözünden bir güzel adam

Uluslararası Genç Derneği tarafından düzenlenen Tecrübe Söyleşileri’nde Cahit Zarifoğlu anıldı. Zarifoğlu ailesi, usta şairi tüm yönleriyle anlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Berat Zarifoğlu, bir eş olarak Cahit Zarifoğlu’nu anlattı.
Berat Zarifoğlu, bir eş olarak Cahit Zarifoğlu’nu anlattı.

Uluslararası Genç Derneği ve Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen Tecrübe Söyleşileri’nde, ailesi bir baba ve eş olarak Cahit Zarifoğlu’nu anlattı. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Zarifoğlu’nun ailesi konuk oldu.

YANIMIZDA YAZARDI

Betül Zarifoğlu, babasının çok şefkatli birisi olduğunu belirterek, “Tahammülü yüksek, çok ilgili bir babaydı. Yazıları hep bizim yanımızda yazardı” dedi. Oğlu Ahmet Zarifoğlu ise “Evde yazılarını, kitaplarını, şiirlerini yazarken annem ‘Çocukları çıkarayım, sessiz olsunlar, rahat yaz’ dediğinde ‘Yok hanım önemli değil, kalsın oynasınlar’ derdi” şeklinde konuştu. Cahit Zarifoğlu’nun çok çalışkan biri olduğunu vurgulayan eşi Berat Zarifoğlu, “En büyük hayali televizyon kurmaktı. Ben de ona ‘Televizyonumuz var’ derdim. ‘Ama biz bildiğimiz doğru haberleri verelim derdi. Onun en iyi okuyucularındandım. Evlendiğimizde çok farklıydık ama anlaşabildik” dedi.

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