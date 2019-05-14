Aizanoi Antik Kenti doğal fotoğraf stüdyosu

Türkiye'nin dört bir yanından (DPÜ) Dumlupınar Üniversitesi'ne eğitim için gelen öğrenciler mezuniyet fotoğrafları çekimleri için guruplar halinde fotoğrafçı kiralayıp Aizanoi Antik Kenti'ne geliyor ve binlerce yıllık tarihi güzelliklerle mezuniyet coşkularını taçlandırıyorlar.

Binlerce yıllık tarihi var

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri Rabia aslan, Ayşe Çelik, Ayşe Cırık ve Nazlı Şenik, yaptıkları açıklamalarda, şu şekilde konuştular:

''Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi olmaktan gururluyuz. Dumlupınar ismi kurtuluş savaşımızın en büyük mücadelesinin geçtiği Kütahya'nın ilçesinin adı. Bu gururun yanında mezuniyet coşkumuzu yine Kütahya'da olduğunu bildiğimiz ve binlerce yıllık tarihi güzellikleri olan Aizanoi Antik Kentte fotoğraf çektirerek taçlandırmak istedik.

Düzce'den Samsun' dan, Eskişehir'den gelip okulumuzu bitirdik. Fırsat buldukça Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti'nde bulunan Zeus tapınağı, dünyanın ilk borsası ve antik tiyatroyu gezmeye geldik. Mezun olup gidiyoruz ama bu güzellikleri memleketlerimizde anlatmayı ihmal etmeyeceğiz.''

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