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Hayat Aizanoi Antik Kenti doğal fotoğraf stüdyosu
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KÜLTÜR SANAT

Aizanoi Antik Kenti doğal fotoğraf stüdyosu

Son dönemde gelin ve damat adaylarının yanı sıra Dumlupınar Üniversitesi'nden mezun olan öğrenciler de mezuniyet fotoğrafı çektirmek için Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti’ne akın ediyor.

Haber Merkezi IHA
Aizanoi Antik Kenti
Aizanoi Antik Kenti

Türkiye'nin dört bir yanından (DPÜ) Dumlupınar Üniversitesi'ne eğitim için gelen öğrenciler mezuniyet fotoğrafları çekimleri için guruplar halinde fotoğrafçı kiralayıp Aizanoi Antik Kenti'ne geliyor ve binlerce yıllık tarihi güzelliklerle mezuniyet coşkularını taçlandırıyorlar.

Binlerce yıllık tarihi var

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri Rabia aslan, Ayşe Çelik, Ayşe Cırık ve Nazlı Şenik, yaptıkları açıklamalarda, şu şekilde konuştular:

''Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi olmaktan gururluyuz. Dumlupınar ismi kurtuluş savaşımızın en büyük mücadelesinin geçtiği Kütahya'nın ilçesinin adı. Bu gururun yanında mezuniyet coşkumuzu yine Kütahya'da olduğunu bildiğimiz ve binlerce yıllık tarihi güzellikleri olan Aizanoi Antik Kentte fotoğraf çektirerek taçlandırmak istedik.

Düzce'den Samsun' dan, Eskişehir'den gelip okulumuzu bitirdik. Fırsat buldukça Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti'nde bulunan Zeus tapınağı, dünyanın ilk borsası ve antik tiyatroyu gezmeye geldik. Mezun olup gidiyoruz ama bu güzellikleri memleketlerimizde anlatmayı ihmal etmeyeceğiz.''

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