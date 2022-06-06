Aizanoi Zeus Tapınağı’nda gala

Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği’nce ikincisi düzenlenen Aizanoi Kısa Film Festivali’nin galası, antik kentteki Zeus Tapınağı’nda gerçekleşti. Festivalde yurt içi ve dışından 2 bin 252 kısa film yarıştı.
Seçici kurulun değerlendirmeleri sonucu finale kalan 27 kısa film arasından çevre bilinci ve iklim krizi kategorisinde en iyi yerli kurmaca Yeliz Gürkan’ın “Kimin Umurunda”, en iyi yerli belgesel Evrim İnci’nin “Bulak”, spor ve sağlık kategorisinde en iyi yerli belgesel Melih Aslan’ın “Bisikletçi”, en iyi yerli kurmaca Kenan Çelik’in “Çöp Dünyası”, kültürel miras kategorisinde en iyi yerli belgesel Hayriye Savaşçıoğlu’nun “Yüz Yıllardır Açılmamış Mektuplar” ve en iyi yerli kurmaca Gürsel Ateş’in “Nereye” isimli kısa filmleri oldu.