|
Hayat

AK Parti icraat tezgahı kurdu Bakan Varank eline mikrofonu aldı: Gel vatandaş gel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa’da kurulan icraat tezgahının başına geçti, “Gel vatandaş, gel” diye bağırdı. Bakan Varank, AK Parti hükümetinin icraatlarını anlatarak destek istedi.

15:56 . 2/05/2023 Salı
Diğer
Mustafa Varank, Bursa’da kurulan icraat tezgahının başına geçti

Mustafa Varank, Bursa’da kurulan icraat tezgahının başına geçti

AK Parti, pazara indi, tezgahını kurdu. “İcraat tezgahı”nın başına da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank geçti. Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki pazar alanında kurulan tezgahta vatandaşlarla yakından ilgilenen AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Varank, partisinin 21 yılda yaptığı hizmetleri anlattı.

“Gel vatandaş, gel… İcraata gel"

Standın başına geçerek “Gel vatandaş, gel… İcraata gel. 21 yıllık AK Parti iktidarının nişanelerine gel, gel, gel…” diyerek vatandaşları tezgaha davet eden Bakan Varank, hem esnafla hem de müşterilerle sohbet etti. Tezgah önlüğü ile dikkat çeken Varank, elinden mikrofonunu bir an olsun düşürmedi.





"Biz AK Parti olarak neleri yaptık?"

Varank, “Hem hemşehrilerimizle görüşmek, danışmak, el sıkışmak istiyoruz. Biz AK Parti olarak neleri yaptık? Bundan sonra neleri yapacağız? Onlarla ilgili de sizlere bilgi vereceğiz. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bereketli, hayırlı ticaretler, alışverişler diliyoruz.” dedi.

Togg ile gitti

Bakan Varank, pazara Türkiye'nin otomobili Toog ile geldiğini de söyleyerek, “Görmek isteyen vatandaşlarımız görebilirler.” dedi.

#mustafa varank
#bursa
#ak parti
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.