AK Parti icraat tezgahı kurdu Bakan Varank eline mikrofonu aldı: Gel vatandaş gel

AK Parti, pazara indi, tezgahını kurdu. “İcraat tezgahı”nın başına da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank geçti. Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki pazar alanında kurulan tezgahta vatandaşlarla yakından ilgilenen AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Varank, partisinin 21 yılda yaptığı hizmetleri anlattı.

“Gel vatandaş, gel… İcraata gel"

Standın başına geçerek “Gel vatandaş, gel… İcraata gel. 21 yıllık AK Parti iktidarının nişanelerine gel, gel, gel…” diyerek vatandaşları tezgaha davet eden Bakan Varank, hem esnafla hem de müşterilerle sohbet etti. Tezgah önlüğü ile dikkat çeken Varank, elinden mikrofonunu bir an olsun düşürmedi.

















"Biz AK Parti olarak neleri yaptık?"

Varank, “Hem hemşehrilerimizle görüşmek, danışmak, el sıkışmak istiyoruz. Biz AK Parti olarak neleri yaptık? Bundan sonra neleri yapacağız? Onlarla ilgili de sizlere bilgi vereceğiz. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bereketli, hayırlı ticaretler, alışverişler diliyoruz.” dedi.

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