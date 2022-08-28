AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin annesi Hakk'a yürüdü

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin annesi Huriye Kabaktepe Hakk'ın rahmetine kavuştu.
CENAZE ORDU'DAN KALKACAK
Merhumenin cenazesi 28 Ağustos Pazar günü (bugün) öğle namazını müteakip Ordu Fatsa Orta Camii’nden kaldırılacak.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin annesi Huriye Kabaktepe Hakk'ın rahmetine kavuştu.
Merhumenin cenazesi 28 Ağustos Pazar günü (bugün) öğle namazını müteakip Ordu Fatsa Orta Camii’nden kaldırılacak.
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