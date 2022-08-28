Hayat AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepenin annesi Hakka yürüdü
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin annesi Hakk'a yürüdü

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin annesi Huriye Kabaktepe vefat etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin annesi Hakka yürüdü
​AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin annesi Huriye Kabaktepe Hakk'ın rahmetine kavuştu.

CENAZE ORDU'DAN KALKACAK

Merhumenin cenazesi 28 Ağustos Pazar günü (bugün) öğle namazını müteakip Ordu Fatsa Orta Camii’nden kaldırılacak.

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