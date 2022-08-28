AK Parti'nin acı günü: İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin annesi Huriye Kabaktepe Hakk'a yürüdü

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin annesi Huriye Kabaklıtepe vefat etti. Vefat haberini sosyal medyadan duyuran Bakan Süleyman Soylu "Ailesi, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Huriye Kabaktepe’nin naaşının, bugün Ordu’nun Fatsa ilçesindeki Orta Cami’inde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazın ardından defnedileceği öğrenildi.

MEKANI CENNET OLSUN

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı paylaşımda "AK Parti İstanbul İl Başkanımız Sn. Osman Nuri Kabaktepe Beyefendi'nin vefat eden muhterem annesi Huriye hanıma Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mevla mekanını cennet, makamını âli eylesin." ifadelerini kullandı.

REKLAM

AK Parti İstanbul İl Başkanımız Sn. Osman Nuri Kabaktepe @osmannnurika Beyefendi'nin vefat eden muhterem annesi Huriye hanıma Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum.



Mevla mekanını cennet, makamını âli eylesin. — İbrahim Kalın (@ikalin1) August 27, 2022

'MAKAMI ÂLİ OLSUN'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Sayın @osmannnurika’nin kıymetli anneleri Huriye Kabaktepe hanımefendinin vefatını büyük bir teessürle öğrendim.

Merhum annemize Allahtan rahmet, tüm aile efradına başsağlığı ve sabır diliyorum.

Mekanı cennet, makamı ali olsun.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Sayın @osmannnurika’nin kıymetli anneleri Huriye Kabaktepe hanımefendinin vefatını büyük bir teessürle öğrendim.



Merhum annemize Allahtan rahmet, tüm aile efradına başsağlığı ve sabır diliyorum.



Mekanı cennet, makamı ali olsun. REKLAM August 28, 2022

BAKAN SOYLU'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Vefat haberini öğrenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da twitter hesabından bir taziye mesajı yayınladı. Soylu, “İstanbul İl Başkanımız Sn. Osman Nuri Kabaktepe Beyefendi’nin vefat eden kıymetli annesi, Huriye Annemize Allah’tan rahmet; başta Sn. @osmannnurika Beyefendi olmak üzere, ailesi, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun” dedi.

İstanbul İl Başkanımız Sn. Osman Nuri Kabaktepe Beyefendi'nin vefat eden kıymetli annesi, Huriye Annemize Allah'tan rahmet; başta Sn. @osmannnurika Beyefendi olmak üzere, ailesi, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.



Başımız sağ olsun. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 27, 2022

DERİN BİR ÜZÜNTÜ

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu "AK Parti İstanbul İl Başkanımız, kıymetli kardeşim Osman Nuri Kabaktepe'nin annesi Huriye Kabaktepe teyzemizin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet; Başkanımıza, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

REKLAM

AK Parti İstanbul İl Başkanımız, kıymetli kardeşim @osmannnurika’nin annesi Huriye Kabaktepe teyzemizin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.



Merhumeye Cenab-ı Allah’tan rahmet; Başkanımıza, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) August 27, 2022

GÜNDEM AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Yarın seçim olsa İstanbul'u kazanırız

GÜNDEM İstanbul İl Başkanı Kabaktepe müjdeyi verdi: AK Parti'li belediyelerdeki işçilere yüzde 80 zam