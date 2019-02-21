Hayat Akasya Asıltürkmen telefonda dolandırıldı
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​Akasya Asıltürkmen telefonda dolandırıldı

Akasya Asıltürkmen telefonda dolandırıldı

Oyuncu Akasya Asıltürkmen telefonda dolandırıldı. Vize başvuru aracı şirketi tarafından arandığını söyleyen Asıltürkmen, sistemin değiştiğini sandığını bu nedenle de dolandırıcılara inandığını ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Akasya Asıltürkmen
Akasya Asıltürkmen

Akasya Asıltürkmen dolandırıcıların yeni kurbanı oldu. Ünlü oyuncu, vize başvuru aracı şirketi iData’dan aradıklarını söyleyen kişilere vize başvurusu için 440 TL ödeme yaptı. Asıltürkmen dolandırıldığını iData’ya gidince anladı. Oyuncu olayı Instagram hesabının story bölümünde şöyle anlattı:

  • “Sistem değişti sandım. iData’ya geldim. Başvuru ücretsiz. Şu an gerçek rakam olan 330 TL ve vize ücretimi ödemek üzere çıktım. Organize İşler’i izlediğim gün resmen hayatımda ilk kez dolandırıldım. Benim gibi iki kişi daha vardı. Numarayı aradım, pişkin pişkin konuştu. Turizm acentesi çıkıyor. VDS Turizm adı altında dolandırıyorlar.”

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