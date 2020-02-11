Akdeniz'de 4.9 şiddetinde deprem

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Gülen’e ABD ajanı dedi hedef oldu

‘Drej Ali’ lakaplı Ali Yasak, FETÖ elebaşı Gülen için ‘sümüklü, Amerikan ajanı’ diye bahsedince örgütün hedefi oldu. Eski emniyet müdürleri Ayhan Buran ve İbrahim Aydın, Yasak’a uydurma soruşturmalar açtı. Müdürler hakkındaki iddianamede FETÖ’cü savcı Celal Kara ile hakim Metin Özçelik’in Yasak’ı nasıl hedef aldığını anlatan tanık ifadeleri yer aldı.