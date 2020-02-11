Akdeniz'de 4.9 şiddetinde deprem

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.46'da Girit Adası'nın kuzeydoğusu açıklarında 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
#Deprem
Büyüklük : 4.9 (Mw)
Yer : Akdeniz, 75.13 km.Dodecanese (Yunanistan), 174.78 km. Marmaris (Mugla)
Tarih-Saat : 11.02.2020, 01:46:46 TSİ
Enlem : 34.9848 N
Boylam : 27.8026 E
Derinlik : 7.93 km
Detay : https://t.co/kMOdrxWPz7@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem
Marmaris'e 178 km uzaklıkta
- Deniz yüzeyinin 14,7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine 178 kilometre mesafede olduğu belirlendi.