Hayat Akdenizde 49 şiddetinde deprem
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Akdeniz'de 4.9 şiddetinde deprem

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 01.46'da yaşanan depremin derinliği Muğla'nın Marmaris ilçesine uzaklığı 178 kilometre olarak belirlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.46'da Girit Adası'nın kuzeydoğusu açıklarında 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Marmaris'e 178 km uzaklıkta

  • Deniz yüzeyinin 14,7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine 178 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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