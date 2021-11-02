Hayat Akdenizde popülasyonu artan balon balığı olta balıkçılığını etkiledi
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Akdeniz’de popülasyonu artan balon balığı olta balıkçılığını etkiledi

Olta balıkçıları, Akdeniz açıklarında balon balığı popülasyonunun artmasıyla çıktıkları avdan elleri boş dönmeye başladı. Balon balıkları, balıkçıların ekipmanlarına da zarar verdi.

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Haber Merkezi DHA
Akdeniz’de popülasyonu artan balon balığı olta balıkçılığını etkiledi
Sürü halinde gezen balon balıkları, balık sürülerini hedef alarak avlıyor.

Akdeniz’de, balıkçıların balon balığı çilesi devam ediyor. Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'e yerleşen ve ağları keskin dişleriyle kopardığı için balıkçılara, her türlü balığa saldırdığı için de balıklara zarar veren balon balığı tehlikesi sürüyor.

  • Tarım ve Orman Bakanlığı, popülasyonunu kontrol altına almak için balon balığı kuyruğu getirene 5 lira ödeme yaparak balon balığı avcılığını teşvik etse de hızlı şekilde çoğaldığı için balıkçıların şikayetleri azalmıyor.

Sürü halinde gezen balon balıkları, balık sürülerini hedef alarak avlıyor.

Bu durumdan en fazla mağdur olan bir kesim de olta balıkçıları oldu.

Teknelerle Akdeniz açıklarına gidenlerin oltasına, balon balığı takıldı.

Balon balığı, takıldığı oltada ya ipi kesti ya da çengelli iğneyi keskin ve güçlü dişleriyle kırdı.

Ayrıca sürü halinde gezen balon balıklarını gören diğer balık türlerinin kaçarak alandan uzaklaşması, olta balıkçılarının ellerinin boş dönmesine neden oldu.

Balıkçılar, balon balığının popülasyonunun artmasından ve avlanamadıklarından dert yandı.

“BALON BALIĞI AVI BİTİRDİ”

Olta balıkçılarını teknesiyle ava götüren kaptan Osman Çatal, balon balığı öncesinde olta balıkçılarının mercan, barbun başta olmak üzere çok sayıda balığı rahatlıkla avlayabildiğinden söz etti. Kaptan Çatal, “Şimdilerde balon balığı avı bitirdi. Bütün teknecilerin ve olta balıkçılarının korkulu rüyası oldu bu balık” dedi.

OLTAYA 3 BUÇUK KİLO BALON BALIĞI TAKILDI

Tekneden olta atıp balık avlamaya çalışan amatör balıkçılar, barbun ya da mercan beklerken oltalarına 60 santimetre uzunluğunda 3.5 kilo ağırlığında balon balığı takıldı.

  • Balığı 50 metre derinlikten çekerek tekneye çıkarmaya çalışan olta balıkçıları, balığı kontrol etmekte zorlanınca kanca yardımıyla tekneye çıkarabildi.

Balon balığı göğsüne saplanmış demir kancaya rağmen uzun süre kurtulmak için mücadele edip, dişleriyle olta iğnelerini kopardı.

İkinci defa olta atılınca bir başka balon balığı yakalandı. Su yüzeyine çekilen balık, bir hamleyle iğnelerden kurtulup kaçmayı başardı.

“BALIK TÜRLERİ BİR ANDA KAÇIYOR”

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balığının avcı bir tür olduğunu, diğer balıkların balon balığını görünce bir anda kaçıştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Teknenin altına balon balığı gelince diğer balık türleri bir anda kaçıyor ve oraya gelmiyor. Olta balıkçıları da haliyle avlanamıyor. Bu durumdan olta balıkçılarının şikayetçi olduğuna sık rastladım.”

Siyanür kadar güçlü: 'Balon balığı' tehlike saçıyor
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Siyanür kadar güçlü: 'Balon balığı' tehlike saçıyor

'İstilacı balon balığı'nın kuyruk teşviki: Balıkçıların yüzü güldü
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Kızıldeniz'den gelerek, Akdeniz ve Ege'de balıkçıların ağlarına zarar verip, kendi türleri de dahil olmak üzere birçok balığı yiyerek, zarar veren balon balığı popülasyonu, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen yıl 1 milyon adet 'lagocephalus sceleratus' türü balon balığı için kuyruk başı 5 lira ödeme yapacağını duyurdu. Balıkçıların büyük ilgi gösterdiği uygulamada sadece Antalya'da 20 günde 36 bin balon balığı kuyruğu getirildi.
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Balıkçıların büyük beklenti içinde oldukları kuyruk teşviki, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yeniden uygulamaya alındı. 'Lagocephalus sceleratus' türü balon balığına kuyruğu 5 liradan 500 bin adet, diğer 7 balon balığı türüne ise 5 milyon adet ve kuyruk başına 50 kuruş ödeneceğinin açıklanması, balıkçılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Sürenin yıl sonuna kadar uzatılmasının daha çok balık tutma imkanı sağlayacağını değerlendiren balıkçılar, ek gelir fırsatı yakaladıklarını kaydetti.
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Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, küçük balıkçıların zor durumda olduğunu söyledi. Kararın küçük balıklar açısından iyi olduğunu belirten Gökoğlu, “Bu balıkların ülkemiz için faydaya dönmesi, ekonomiye kazandırılması lazım. Eti, zehri, derisi kullanılmalıdır. Sürüden bir kısmını çekeceğiz ancak tamamen yok etmek mümkün değil. Akdeniz'e bu balıklar artık girdi ve sürekli çoğalacaktır\" dedi.
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Antalya Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifi Birlik Başkanı Cengiz Balta da balıkçı için güzel destek olduğunu söyledi. 6 aylık zamanda daha iyi balık yakalama imkanı bulabileceklerini belirten Balta, “Arkadaşlarımız balon balığına daha çok yönelecek. Şu anda yumurta zamanı ve tutulursa üremesinin de önüne geçilmiş olur\" diye konuştu.
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Balon balıklarının, balıkçılığı bitirdiğini kaydeden Hüseyin Baştürk ise “Geçen yıl 835 kuyruk verdim, 4 bin liranın üzerinde destek aldım. Çok sevindik. 4 gözle bekliyorduk yeniden açılmasını. Hem ekonomiye kazandıralım hem de bu balıktan kurtulalım. Tüm balon balıklarının fiyatının 5 lira olması lazım. Balon balığı seçmeye mi başlayacağız şimdi?\" dedi.
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Balıkçı Tevfik Kamun, balon balıklarının hem denize hem balıkçılara zarar verdiğini belirterek, “Geçen yıl 800 liralık yakalamıştım. Teknem arızalıydı. Bu yıl 2 bin adet yakalarım\" diye konuştu.
'İstilacı balon balığı'nın kuyruk teşviki: Balıkçıların yüzü güldü
Akdeniz ve Ege'de balıkçılara ve balıklara zarar veren balon balığının 8 türü için kuyruk teşviki, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yeniden uygulamaya alındı. 'Lagocephalus sceleratus' türü balon balığına kuyruğu 5 liradan 500 bin adet, diğer 7 balon balığı türüne ise 5 milyon adet ve kuyruk başına 50 kuruş ödeneceğinin açıklanması, balıkçılar tarafından sevinçle karşılandı.

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