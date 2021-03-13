​Akif’i ziyaret zamanı

İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy’un Mısır Apartmanı’nda yaşadığı 13 numaralı daire, “Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi” olarak ziyarete açıldı. Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatıra Evi’nin Türk milletinin karakter aynası olarak yaşamış Akif’in hatırasını canlı tutacağını ve nesilden nesle aktarmaya devam edeceğini söyledi. “Burası aynı zamanda İstiklal Şairi’mizin şahsında bağımsızlık mücadelesinin ve Cumhuriyetimizin kuruluş döneminin ruhunu da taşıyan bir mekan olmuştur.” ifadesini kullanan Ersoy, Hatıra Evi’ni Mehmet Akif Ersoy’un yüksek karakterini ve onu şekillendiren yaşanmışlıkları yansıtacak bir bakış açısıyla tasarladıklarını aktardı. Ersoy, ziyaretçilerin mekanda vatan şairinin hem eserlerini hem de ona dair kaleme alınmış eserleri bulabileceklerine işaret ederek, “(Ziyaretçiler) belgesel odamızda yaşamını anlatan yapımı izleyecek ve ana salonumuzda da ilk yıllarından nihayetine kadar bu hayat yolculuğunu nesneler ve eserler üzerinden tecrübe edecekler. Son olarak şiir odamız, Mehmet Akif’in manevi dünyasıyla duygu ve düşünceleriyle buluşma alanı olacak. Misafirlerimiz burada şairin seslendirilmiş şiirlerini dinleyebilecekler.” diye konuştu.

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BELGESEL SALONUNDA ‘DOST MECLİSİ’

Mekanı değerli ve anlamlı kılan şeylerden birinin de hatıralar olduğuna dikkati çeken Ersoy, şunları kaydetti: “Mısır Apartmanı, Mehmet Akif’in hayatında iki önemli döneme şahitlik etmiştir. Girişteki bölüm ile belgesel salonumuz arasında sergilediğimiz iki fotoğraf, bu dönemlerden ilkine ışık tutar. Söz konusu fotoğraflar, ona edebiyat çevrelerinde duyulan saygının da tarihe düşülmüş notu gibidir. Zira bu kareler Mehmet Akif’in ‘Asım’ eserinin yayınlanmasını kutlayan bir dost meclisini günümüze taşımaktadır. O mecliste bulunan insanlar ise başka söze gerek bırakmayacak değerde isimlerdir. Cenap Şahabettin, Abdülhak Hamid Tarhan, Süleyman Nazif, Mithat Cemal Kuntay ve Sami Paşazade Sezai. Ayrıca fotoğraflarda görünmese de Faruk Nafiz Çamlıbel de orada bulunmaktadır. İkinci dönem ise hem vuslatı hem ayrılığı barındırır. 1925’te Mısır’a gidişi ile başlayan memleket hasreti, hastalık gibi acı bir sebeple de olsa 1936’da son bulmuş ve Mehmet Akif Ersoy Türkiye’ye dönmüştür. Bu dönüşte Mısır Apartmanı ona ev sahipliği yapmış, yaklaşık altı ay kaldığı bu ev onun son yolculuğuna da şahitlik etmiştir.”

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Mehmet Akif Ersoy

MİLLİ ŞAİRİMİZİN MANEVİ DÜNYASINDA BİR YOLCULUK

Açılışa katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yıl dönümünde vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un evinde bulunmaktan dolayı mutluluklarını dile getirerek, “7’den 70’e tüm vatandaşlarımız, Hatıra Evi’ni gezerken, Akif’in hayatını, eserlerini, şiir dünyasını ve onun hakkında yazılanları okuyacak. Adeta Milli Şairi’mizin manevi dünyasında bir yolculuğa çıkacak.” değerlendirmesinde bulundu. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise medeniyetlerin taşıyıcı şahsiyetlerinin mekanları ve zamanları olduğuna değinerek, “Ünlü bir düşünürün ifadesiyle şairler bir toplumun ruhunu yansıtırlar. Şüphesiz ki şair Mehmet Akif Ersoy da Kurtuluş Savaşı yıllarını toplumun o zamanki haletiruhiyesinde en güzel bir şekilde ifade eden Milli Şairi’mizdir.” diye konuştu.

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Ruhun şad olsun

Bakan Ersoy, müzedeki hatıra defterine şunları yazdı: "Mehmet Akif Ersoy, ölümsüz eserleri, mücadeleci kişiliği, derin ilmi, örnek kişiliği ve İstiklal şairi olma özelliğiyle milletimizin gönlüne taht kurmuş, müstesna ve abide şahsiyetlerdendir. İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100. yılında Akif'in hayata gözlerini kapadığı bu daireyi 'Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi' olarak kültür hayatımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük şairin ruhu şad olsun."

OYNAT 02:23 Polis ve jandarmadan İstiklâl Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümüne özel video Kars'ta polis ve jandarmanın İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla tarihi alanlarda İstiklal Marşı'nı seslendirdiği klip ilgi çekti.



Valilik öncülüğünde bir araya gelen İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla kamera karşısına geçti.



Ani Ören Yeri, Kars Kalesi ve Sarıkamış'ta İstiklal Marşı'nı okuyan polis ve jandarmanın hazırladığı klip, Valiliğin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. BiP'te paylaş

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