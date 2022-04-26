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Hayat AKM heykelini arıyor
KÜLTÜR SANAT

AKM heykelini arıyor

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, heykel yarışması düzenliyor. AKM yerleşkesiyle bütünleşecek ve Taksim Meydanı’ndan görünür olacak heykelin, mimarînin ruhunu ve sanatsal kimliğini yansıtması bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AKM heykelini arıyor
AKM

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, heykel yarışması düzenliyor. AKM yerleşkesiyle bütünleşecek ve Taksim Meydanı’ndan görünür olacak heykelin, mimarînin ruhunu ve sanatsal kimliğini yansıtması bekleniyor. Birinciliğe layık görülen heykel, AKM’nin Taksim Meydanı’na bakan cephesinde, AKM yerleşkesi ile Mete Caddesi’nin kesişim noktasına konumlandırılacak. Jürisinde Celaleddin Çelik, Günseli Kato, Hüsamettin Koçan, Murat Tabanlıoğlu, Osman Dinç, Seçkin Pirim ve Şakir Gökçebağ’ın bulunduğu yarışmanın birincisine 150 bin TL ödül verilecek. Kazananların 15 Ağustos’ta belli olacağı yarışmaya son başvuru tarihi 25 Temmuz.

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