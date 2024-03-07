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Hayat

AKM Kadınlar Günü için SÜS’lendi

04:00 - 7/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:45 - 7/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde “SÜS” isimli bir sergi açacak. Üç yıldır 8 Mart’ta farklı temalarla sergiler düzenleyen AKM, ilk sene karma, ikinci sene kadın sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Bu yıl düzenlenecek sergide ise erkek sanatçıların bakış açısı yansıtılacak. Resimden heykele, tekstil dokuma işlerinden enstalasyona farklı disiplinden 13 sanatçı, süs kavramını sanatın dilinde ele alarak, kadının yaşamındaki derin izlerini 31 farklı eserle sunacak. Sergi, 31 Mart’a kadar AKM Galeri’de ücretsiz ziyaret edilebilecek. 8-31 Mart arası, her cuma günü AKM Kütüphane’de kadın sanatçıların katılımıyla söyleşi programları da gerçekleşecek.



#Aktüel
#AKM
#Kadınlar Günü
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