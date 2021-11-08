AKM kapalı gişe

Özgül Özkan Yavuz

Sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin de kültür ve sanat belleğinde iz bırakan AKM, 13 yıl aradan sonra yeni yüzüyle 29 Ekim 2021 tarihinde açıldı. 7 bini bulan günlük ziyaretçi sayısıyla rekor kıran AKM’deki etkinliklerde yüzde yüz doluluk oranı yaşanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı sahne sanatları; Devlet Opera ve Balesi, Güzel Sanatlar ve Devlet Tiyatrolarının İstanbul merkezleri artık AKM binasında. Önümüzdeki günlerde yerli ve uluslararası birçok sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak olan kültür merkezinin aylık programları şimdiden dolu.

İLK 10’A GİRER

Dünyanın birçok büyük opera salonunda sahne alan Devlet Opera ve Bale Genel Müdürü Tenör Murat Karahan, AKM’deki opera binasının dünyada ilk 10’a girebileceğini söyledi. Karahan, “Biz bu muhteşem sahnenin hakkını verecek çok güzel opera ve bale temsilleri hazırlıyoruz. Geçen hafta Polonya Devlet Operası’nın ve Bolshoi Tiyatrosu’nun direktörleriyle ortak prodüksiyonlar hazırlamak üzerine şifahi olarak anlaşmaya vardık. Bolshoi’den getireceğimiz solistler ve dansçılarla ortak, muazzam bir ‘Kuğu Gölü’ prodüksiyonu düşünüyoruz.” dedi.

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ORTAK SAHNELER ARTACAK

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan, İstanbul Sanat Birimleri Koordinatörü Aylin Şengün Taşçı, toplam yedi birimden oluşan güzel sanatlar kurumlarının, ayrı ayrı ve birbirleriyle bütünleşerek hazırlayacakları ‘Mozaik’ tarzı proje çalışmalarının olacağını belirtti.

Taşçı, “İDSO’nun her hafta cuma günleri daha önceki AKM’de olduğu gibi haftalık geleneksel konserleri, Cumhurbaşkanlığı Korosu’nun da on beş günde bir pazar sabahları 11:30 konserlerinin devamı söz konusu. İnsanlar artık Taksim’de özledikleri sanata kavuşacaklar” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 33 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Ankara'dan İstanbul'a gelerek, Cumhuriyet'in 98. yılında hizmete açılan AKM binasındaki törene katıldı. AKM çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, Taksim Meydanı ve çevresindeki yollarda çok sayıda vatandaş, töreni meydana kurulan dev ekranlardan izledi. AKM'de 13 yıl sonra Sinan Operası ile ilk konser gerçekleşti. AKM HAKKINDA<br><br>Projesi tiyatro binası olarak 1946'da mimar Feridun Kip ile mimar Rüknettin Güney tarafından çizildi. \"Opera Binası\" olarak tasarlandı, ilk adı İstanbul Kültür Sarayı oldu, sonra bugünkü adını aldı. Bina, ödenek yokluğu nedeniyle tamamlanamayınca 1953 yılında Bayındırlık Bakanlığı'na devredildi ve 1956'da mimar Hayati Tabanlıoğlu projesi ile inşaata devam edildi.<br><br>Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul Kültür Sarayı adıyla 1969'da hizmete açıldı. 23 yılda tamamlanabilmiş olan İstanbul Kültür Sarayı binası, kısa bir süre sonra 27 Kasım 1970'de Arthur Miller'in Cadı Kazanı adlı oyun oynanırken çıkan yangında harap oldu. Yangında can kaybı olmadı ancak bina ile beraber IV. Murad adlı oyunun galası için Topkapı Sarayı'ndan getirtilmiş eşyaların bir kısmı da yandı (IV. Murad'a ait bir kaftan, değerli bir Kur'an, IV. Murat'ı göstern bir tablo). Yangının kaynağı tespit edilemedi.<br><br>Atatürk Kültür Merkezi'nde; 1307 kişilik büyük salon, 502 kişilik konser salonu, 296 kişilik tiyatro salonu, 190 kişilik küçük sahne, 206 kişilik sinema salonu ve üst katlarda büyük bir sergi salonu yer alıyordu.<br><br>Koruma kurulu kararıyla binanın bulunduğu alan 1993'te \"kentsel sit alanı\", bina da 1999'da \"korunması gerekli kültür varlığı\" olarak tescil edildi. YENİ BİNANIN TEMELİ 2019'DA ATILDI<br><br>YENİLENEN AKM HAKKINDA<br>10 Şubat 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temelini attığı AKM, 2,5 yılda tamamlandı. AKM bünyesinde 2 bin 40 kişilik opera salonu, 802 kişilik tiyatro salonu, galeri, çok amaçlı salon, çocuk sanat merkezi, müzik platformu, müzik kayıt stüdyosu, bir bilgi merkezi olarak kurgulanan ve müzik, sanat, mimari, tasarım gibi ihtisas başlıklarına odaklanan kütüphane, Yeşilçam Sineması ve tasarım dükkânı bulunuyor. AKM'nin en öne çıkan unsuru Taksim Meydanı'na bakan, özel olarak tasarlanarak üretilen 15 bin seramik parçasıyla kaplı dev bir küre olan opera salonu. Opera salonu fiziksel, teknik ve mimari analizler sonucunda, en iyi doğal akustiği elde edebilmek için at nalı biçimli tasarlanarak yapıldı. Yüksek kalitede ses niteliği ve reverberasyon süresi olarak dünyadaki nitelikli opera salonlarının sahip olduğu standartlarda inşa edildi. Salonda öncelikle opera, ama aynı zamanda senfonik konserler ve elektro-akustik destekli gösteriler için de doğru akustik şartlar sağlanabiliyor. Yan duvarlar boyunca kaplamalar akustik ihtiyaçlara uygun olarak özel olarak tasarlandı. Opera salonunda halı veya diğer tekstil döşeme gibi ses yutuculardan kaçınmak gerektiğinden, ahşap zemin tercih edildi. İstanbul yeni AKM'sine kavuştu: Açılıştan göz kamaştıran kareler Yenilenen Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhuriyetin 98'inci yaş gününde yeniden hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılışı yapılan AKM'de13 yıl sonra Sinan Operası ile ilk konser gerçekleşti.





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BÜYÜK BİR SHAKESPEARE YAKIŞIR

İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu, önümüzdeki günlerde AKM sahnesinde bizleri nelerin beklediğini şu ifadelerle anlattı: “Hazerfan” gibi AKM’de oynanan oyunlar bundan sonra sadece buraya özel olacak. Aralık ayında çıkacak olan Yunus Emre’yi anlattığımız yeni oyunumuz ‘Yol’un da dekorunu bu sahneye göre yapacağız. AKM sahnesine özel büyük bir Shakespeare komedisi ve Brecht oynamayı düşünüyoruz.”

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Özgül Özkan Yavuz

İstanbullular sanata doyacak

Atatürk Kültür Merkezi’nin her İstanbullunun hafızasında ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, yeni AKM için şu değerlendirmede bulundu: “AKM’nin Beyoğlu başta olmak üzere bütün şehre katacağı enerji, İstanbul’un bir dünya şehri olma niteliğini daha da pekiştirecek. İstanbul’un öncü bir kültür sanat kenti olma hedefinde kültür merkezi ihtiyacı vardı. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın kararlılığı sayesinde, hem mimarisi hem de işlevleriyle İstanbul’un önemli simgelerinden birine dönüşecek AKM’mize kavuştuk.”