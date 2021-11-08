AKM kapalı gişe

Sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin de kültür ve sanat belleğinde iz bırakan AKM, 13 yıl aradan sonra yeni yüzüyle 29 Ekim 2021 tarihinde açıldı. 7 bini bulan günlük ziyaretçi sayısıyla rekor kıran AKM’deki etkinliklerde yüzde yüz doluluk oranı yaşanıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı sahne sanatları; Devlet Opera ve Balesi, Güzel Sanatlar ve Devlet Tiyatrolarının İstanbul merkezleri artık AKM binasında. Önümüzdeki günlerde yerli ve uluslararası birçok sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak olan kültür merkezinin aylık programları şimdiden dolu.
İLK 10’A GİRER
Dünyanın birçok büyük opera salonunda sahne alan Devlet Opera ve Bale Genel Müdürü Tenör Murat Karahan, AKM’deki opera binasının dünyada ilk 10’a girebileceğini söyledi. Karahan, “Biz bu muhteşem sahnenin hakkını verecek çok güzel opera ve bale temsilleri hazırlıyoruz. Geçen hafta Polonya Devlet Operası’nın ve Bolshoi Tiyatrosu’nun direktörleriyle ortak prodüksiyonlar hazırlamak üzerine şifahi olarak anlaşmaya vardık. Bolshoi’den getireceğimiz solistler ve dansçılarla ortak, muazzam bir ‘Kuğu Gölü’ prodüksiyonu düşünüyoruz.” dedi.
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ORTAK SAHNELER ARTACAK
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan, İstanbul Sanat Birimleri Koordinatörü Aylin Şengün Taşçı, toplam yedi birimden oluşan güzel sanatlar kurumlarının, ayrı ayrı ve birbirleriyle bütünleşerek hazırlayacakları ‘Mozaik’ tarzı proje çalışmalarının olacağını belirtti.
Taşçı, “İDSO’nun her hafta cuma günleri daha önceki AKM’de olduğu gibi haftalık geleneksel konserleri, Cumhurbaşkanlığı Korosu’nun da on beş günde bir pazar sabahları 11:30 konserlerinin devamı söz konusu. İnsanlar artık Taksim’de özledikleri sanata kavuşacaklar” ifadelerini kullandı.
İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu, önümüzdeki günlerde AKM sahnesinde bizleri nelerin beklediğini şu ifadelerle anlattı: “Hazerfan” gibi AKM’de oynanan oyunlar bundan sonra sadece buraya özel olacak. Aralık ayında çıkacak olan Yunus Emre’yi anlattığımız yeni oyunumuz ‘Yol’un da dekorunu bu sahneye göre yapacağız. AKM sahnesine özel büyük bir Shakespeare komedisi ve Brecht oynamayı düşünüyoruz.”
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İstanbullular sanata doyacak
Atatürk Kültür Merkezi’nin her İstanbullunun hafızasında ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, yeni AKM için şu değerlendirmede bulundu: “AKM’nin Beyoğlu başta olmak üzere bütün şehre katacağı enerji, İstanbul’un bir dünya şehri olma niteliğini daha da pekiştirecek. İstanbul’un öncü bir kültür sanat kenti olma hedefinde kültür merkezi ihtiyacı vardı. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın kararlılığı sayesinde, hem mimarisi hem de işlevleriyle İstanbul’un önemli simgelerinden birine dönüşecek AKM’mize kavuştuk.”