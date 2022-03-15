Hayat AKMde Çanakkale Şehitleri Konseri
KÜLTÜR SANAT

AKM’de Çanakkale Şehitleri Konseri

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri’nde bu hafta Çanakkale Zaferi’nin 107. yılı dolayısıyla Çanakkale şehitleri anılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AKM’de Çanakkale Şehitleri Konseri
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İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri’nde bu hafta Çanakkale Zaferi’nin 107. yılı dolayısıyla Çanakkale şehitleri anılacak.

İDSO’dan yapılan açıklamaya göre, “Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri” 16 Mart’ta Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleşecek. Şef Burak Tüzün’ün yöneteceği konserde, Ankara Devlet Opera ve Balesi Soprano sanatçısı Hülya Kazan solist olarak sahne alacak. Sanatçıya Bilkent Senfoni Orkestrası viyolonsel sanatçısı Serdar Rasul eşlik edecek. Konserde, savaşta hepsi şehit olan 57. Alay’dan ismini alan “57. Alay Gelibolu Senfonisi” eseri de müzikseverlerle buluşacak.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yılına özel klip
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Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yılına özel klip
18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı dolayısıyla Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından özel bir klip yayınlandı.


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