AKM’de Çanakkale Şehitleri Konseri

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri’nde bu hafta Çanakkale Zaferi’nin 107. yılı dolayısıyla Çanakkale şehitleri anılacak.

İDSO’dan yapılan açıklamaya göre, “Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri” 16 Mart’ta Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleşecek. Şef Burak Tüzün’ün yöneteceği konserde, Ankara Devlet Opera ve Balesi Soprano sanatçısı Hülya Kazan solist olarak sahne alacak. Sanatçıya Bilkent Senfoni Orkestrası viyolonsel sanatçısı Serdar Rasul eşlik edecek. Konserde, savaşta hepsi şehit olan 57. Alay’dan ismini alan “57. Alay Gelibolu Senfonisi” eseri de müzikseverlerle buluşacak.