​Akyapı Bıg Country Projesini tanıttı

Gayrimenkul sektöründe 24 yılı geride bırakarak 25. yılına giren Akyapı’nın gerçek villa deneyimi yaşatarak tek katta, çifte manzara sunan projesi Big Country satışa çıkıyor. Büyükçekmece’de 126 adet birbirinden bağımsız villaya sahip ve yatırım değeri 1,2 milyar lira olan projenin lansmanı, 20 Ekim Perşembe günü, Akyapı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Dinçel’in katılımı ile Big Country satış ofisinde yapıldı.

Akyapı’nın yeni yatırımlarından Ümraniye’deki Limonlu Bahçe Konakları ve Hadımköy’deki METKAP projelerinin ardından satışa sunduğu İstanbul Büyükçekmece’de yer alan Big Country’deki tüm villalar, birbirlerinin manzarasını engellemeyecek bir düzende, sakinlerinin Büyükçekmece Gölü ve Marmara Denizi’nin eşsiz manzaralarını kesintisiz bir şekilde deneyimleyebilmesi için özel olarak tasarlandı.

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YATIRIM ZİNCİRİNİN 3’ÜNCÜ HALKASI

Lansmanda Akyapı’nın 24 yıllık geçmişi ve geleceğe yönelik hedeflerini anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Dinçel, yatırımları hakkında şunları söyledi: “Son 1 yıl içindeki yatırım zincirimizin 3’üncü halkası 1,2 milyar lira değere sahip Big Country projemiz. Projemiz her biri birbirinden bağımsız ve tek katlı 126 adet villadan oluşuyor. Projedeki bütün villalarımız gerçek villa deneyimi yaşatacak şekilde tek katlı olarak tasarlandı. Yeni projelerimizi ise yılbaşından önce duyurmayı planlıyoruz” dedi.

AKYAPI REKLAM FİLMİ

5 BİNİN ÜZERİNDE ÖN TALEP TOPLANDI

Akyapı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Dinçel, proje hakkında şu bilgileri paylaştı: “Villalarımız bölgenin en iyi deniz ve göl manzarasına hakim konumunda yer alıyor. Ayrıca projemizdeki villalar 750 ile 1.980 metrekare arasında değişen bahçe büyüklükleriyle zevkinize göre peyzaj ve hobi bahçeleri oluşturabileceğiniz alanlar da sunuyor. 4+1, 5+1, 6+1 ve 7+1 seçeneklerinin sunulduğu villalarımızın her biri, başta manzara ve bahçe büyüklükleri olmak üzere kendine has özelliklere sahip” diye konuştu. Ayrıca projenin ön talep sürecini de şu şekilde açıkladı: “Mayıs ayında başladığımız ön talep sürecinden bugüne 5 binin üzerinde kişi projemize ilgi gösterdi ve bilgi aldı. Satışlarımızın aynı ilgiyle süreceğini ve talebin de artarak devam edeceğini düşünüyoruz.”

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Dinçel, projede fiyatların 22 milyon liradan başladığını, ödeme planlarında müşterilerin isteğine bağlı olarak Akyapı bünyesinde vadelendirme imkanı da sunulduğunu ifade etti.

AKYAPI REKLAM FİLMİ

AKYAPI’NIN YENİ REKLAM FİLMLERİ YAYINLANDI

Sektörde geride bıraktığı 24 yılda, proje geliştirdiği bölgelere değer katan Akyapı; tüm projelerini kalite, güven ve memnuniyet üçgeni içerisinde konumlandırıyor. Yayınlanan yeni reklam filmleriyle de sektördeki güçlü marka algısını ve oluşturduğu güveni ön plana çıkarıyor.

Akyapı’nın bugüne kadar hayata geçirdiği projeleri anlatan reklam filmlerine ek olarak, Big Country projesi için de iki farklı reklam filmi yayınlandı. Farklı büyüklüklerdeki villa tiplerine odaklanarak hazırlanan reklam filmlerinin çekimleri, Big Country'nin aynı zamanda satışa da açılacak olan örnek villalarında gerçekleşti.

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BIG COUNTRY REKLAM FİLMİ

BIG COUNTRY REKLAM FİLMİ