Hayat Alaca sansar ailesi Kayseride görüntülendi
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Alaca sansar ailesi Kayseri’de görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün yaban hayatını koruma çalışmaları sırasında nesli tehlike altında olan alaca sansar ailesi kameralara takılırken, ortaya belgesel tadında görüntüler çıktı.

Haber Merkezi IHA
Kayseri’deki Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda nesli tükenmekte olan alaca sansar.
Kayseri’deki Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda nesli tükenmekte olan alaca sansar.

DKMP ekipleri, Kayseri’de yaptığı av koruma ve kontrol çalışmaları sırasında alaca sansar ailesini görüntülemeyi başardı. Doğanın en temiz halini ziyaretçilerine sunan Kayseri’deki Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda nesli tükenmekte olan alaca sansarlar aile halinde görüntülendi.

Alaca sansar, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından oluşturulan ve "hassas kategori" diye adlandırılan kırmızı listede yer alıyor. Yaşama alanları, Avrupa’dan Kuzey Çin bölgesine kadar uzanan alaca sansarlar, Türkiye’de Trakya, Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi’nde yaşıyor. Genellikle ağaç kovuklarında yaşayan bu canlılar, toprak altında kendi imkanlarıyla kazdıkları tünellerde de yaşayabiliyor. Alaca sansarların özellikle kuş türleriyle ön planda olan Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda görüntülenmesi, milli parkın biyoçeşitliliğinin ne kadar zengin olduğunu da gösteriyor.

4 kulaklı ve tek gözlü
FOTOĞRAF 10
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Kurtarma ekipleri Avustralya’da Geelong’daki bir evin altında 2 yavru kediyi saklanırken buldu. Ancak kardeşlerden biri oldukça farklı görünüyordu.
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4 kulağı vardı ve tek gözü hasar görmüştü. 2 küçük yavru Geelong Hayvan Sağlığı Derneği’ne götürüldü. 4 kulaklı olan yavrunun ünü kısa sürede yayıldı.
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Barınak görevlilerinin dikkatini çeken küçük kedi barınakta çalışan Georgia Anderson’ı çok etkilemişti. 4 kulaklı yavrunun gözünden ameliyat olacağı ve tek gözünün alınacağı haberi ise Georgia’yı derinden sarstı. Ona bakmak için yanına gitti.
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Georgia barınaktı kedileri geçici süreyle evinde bakıyordu. O yıl farklı zamanlarda 80 kedi bakmıştı evinde. Frankie adını verdiği 4 kulaklı kedi de onlardan biri olacaktı.
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Ameliyat sonrası Frankie’ye daha iyi bir bakım sağlamak için evine getirdi. Ancak aralarında çok özel bir bağ oluştu. Georgia onu bırakmak istemedi ve sonsuza kadar yuvası olmaya karar verdi.
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Frankie’nin çenesinde doğuştan bir problem vardı. Bu yüzden yemek yemekte zorlanıyor. Ayrıca yürürken sendeliyordu, dizlerini kontrol edemiyordu.
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Ancak tüm bunlara rağmen Georgia Frnakie’nin sıra dışı olduğunu, özel bir kedi olduğunu ve hatta köpekler gibi oldukça hisli ve duygusal olduğunu düşünüyor.
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Büyüdükçe ele avuca sığmayan, oldukça hareketli bir kedi haline gelen Frankie kimseden çekinmiyor. Göz bandını ise çoğu zaman çıkarmayı ve insanlara olduğu gibi görünmeyi seviyor.
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Diğer 4 kulaklı kedilerin normalden çok daha fazla zeki olduğu bilinse de Georgia Frankie’nin bu konuda iyi olmadığını, dışarı çıktığında yoldaki arabaları oyuncak sanabileceğini söylüyor.
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Evdeki diğer 3 kediyi çok seviyor, sürekli onlarla oynamak istiyor. Hayata büyük acılarla başlasa da şimdi oldukça mutlu bir yuvası var.
4 kulaklı ve tek gözlü
4 kulakla doğan ve bir gözünü kaybeden sevgi dolu kedi Frankie, Avustralya'da kısa sürede büyük bir üne kavuştu.
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