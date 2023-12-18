Albayrak Grubu Hat Eserleri Sergisi 10. yılında: 'Besmele-i Şerif' temasıyla İstanbullu sanatseverlerle buluşacak

Albayrak Grubu’nun, geride bıraktığımız 10 yılda; İslam coğrafyasının pek çok köşesine taşıdığı Hat Eserleri Sergisi, bu yıl “Besmele-i Şerif” temasıyla ziyaretçileriyle buluşuyor. 2014 yılından bu yana kesintisiz olarak devam eden ve her yıl farklı bir temada sanatseverlerin beğenisine sunulan Hat Eserleri Sergisi’nde, “Besmele-i Şerif” temalı hat eserlerinin yanı sıra Albayrak Hat Takvimi Koleksiyonu’nda yer alan tüm eserler de bulunuyor.





Açılış ve ziyaret tarihleri

19 Aralık Salı günü, Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak açılışın ardından sergi 21 Aralık Perşembe günü Tophane Kasrı’nda ziyaretçileriyle buluşacak. Sergi, 6 Ocak 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.





Hat Eserleri Sergisi Tophane Kasrı’na misafir oluyor

Albayrak Grubu’nun bir gelenek hâline getirdiği Hat Eserleri Sergisi 10. yılını kutluyor. Geride bırakılan 10 yılda ziyaretçi sayısı milyonlara ulaşan serginin bu yılki teması “Besmele-i Şerif” oluyor. 19 Aralık Salı günü, Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak açılışın ardından sergi 21 Aralık Perşembe günü Tophane Kasrı’nda ziyaretçileriyle buluşacak. “Besmele-i Şerif” temalı hat eserlerinin yanı sıra Albayrak Hat Takvimi’nde bulunan eserlerin de görülebileceği sergi, 21 Aralık 2023 – 6 Ocak 2024 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

2014 yılından bu yana kesintisiz olarak devam eden ve her yıl farklı bir temada sanatseverlerin beğenisine sunulan Hat Eserleri Sergisi geçtiğimiz yıllarda yoğun bir ilgiyle karşılanmıştı. Serginin bu yıl da yoğun bir ilginin odağı olması bekleniyor.

Albayrak Grubu Hat Eserlerini dijital dünyaya taşıyor

Albayrak Grubu, büyük bir dijital dönüşümle sayısı 2.000’i geçen hat eserini www.ketebe.org adresinde sanatseverlerle buluşturuyor. Hat eserlerinin dijital arşivinin bulunduğu sitede eserlerin yazım ve teknik bilgileriyle birlikte hattatların hayat hikâyeleri de yer alıyor. Ayrıca Albayrak Hat Koleksiyonu albayrakhat adlı instagram hesabından sosyal medya kullanıcılarıyla paylaşılıyor.







