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Albayrak Grubu Hat Eserleri Sergisi 10. yılında: 'Besmele-i Şerif' temasıyla İstanbullu sanatseverlerle buluşacak

Albayrak Grubu’nun gelenekselleştirilmiş Hat Eserleri Sergisi 10. yılına adım atıyor. Her yıl farklı bir temanın usta hattatlar tarafından sanat eserine dönüştürüldüğü Hat Eserleri Sergisi’nin bu yılki teması “Besmele-i Şerif” oluyor. Toplam 130 eserle 10 yılda dünyanın pek çok bölgesini ziyaret ederek 23 bin km yol kat eden sergi, sayısı milyonlara ulaşan sanatseverlerin ilgisini çekiyor. İslam sanat geleneğini yaşatma ve geliştirme amacıyla düzenlenen sergi, 21 Aralık Perşembe günü Tophane Kasrı'nda ziyaretçileriyle buluşacak.

13:09 - 18/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 13:10 - 18/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
“Besmele-i Şerif” Hat Eserleri Sergisi 21 Aralık'ta Tophane Kasrı'nda ziyarete açılacak.
“Besmele-i Şerif” Hat Eserleri Sergisi 21 Aralık'ta Tophane Kasrı'nda ziyarete açılacak.

Albayrak Grubu’nun, geride bıraktığımız 10 yılda; İslam coğrafyasının pek çok köşesine taşıdığı Hat Eserleri Sergisi, bu yıl “Besmele-i Şerif” temasıyla ziyaretçileriyle buluşuyor. 2014 yılından bu yana kesintisiz olarak devam eden ve her yıl farklı bir temada sanatseverlerin beğenisine sunulan Hat Eserleri Sergisi’nde, “Besmele-i Şerif” temalı hat eserlerinin yanı sıra Albayrak Hat Takvimi Koleksiyonu’nda yer alan tüm eserler de bulunuyor.


Açılış ve ziyaret tarihleri

19 Aralık Salı günü, Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak açılışın ardından sergi 21 Aralık Perşembe günü Tophane Kasrı’nda ziyaretçileriyle buluşacak. Sergi, 6 Ocak 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.


Hat Eserleri Sergisi Tophane Kasrı’na misafir oluyor

Albayrak Grubu’nun bir gelenek hâline getirdiği Hat Eserleri Sergisi 10. yılını kutluyor. Geride bırakılan 10 yılda ziyaretçi sayısı milyonlara ulaşan serginin bu yılki teması “Besmele-i Şerif” oluyor. 19 Aralık Salı günü, Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak açılışın ardından sergi 21 Aralık Perşembe günü Tophane Kasrı’nda ziyaretçileriyle buluşacak. “Besmele-i Şerif” temalı hat eserlerinin yanı sıra Albayrak Hat Takvimi’nde bulunan eserlerin de görülebileceği sergi, 21 Aralık 2023 – 6 Ocak 2024 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

2014 yılından bu yana kesintisiz olarak devam eden ve her yıl farklı bir temada sanatseverlerin beğenisine sunulan Hat Eserleri Sergisi geçtiğimiz yıllarda yoğun bir ilgiyle karşılanmıştı. Serginin bu yıl da yoğun bir ilginin odağı olması bekleniyor.

Albayrak Grubu Hat Eserlerini dijital dünyaya taşıyor

Albayrak Grubu, büyük bir dijital dönüşümle sayısı 2.000’i geçen hat eserini www.ketebe.org adresinde sanatseverlerle buluşturuyor. Hat eserlerinin dijital arşivinin bulunduğu sitede eserlerin yazım ve teknik bilgileriyle birlikte hattatların hayat hikâyeleri de yer alıyor. Ayrıca Albayrak Hat Koleksiyonu albayrakhat adlı instagram hesabından sosyal medya kullanıcılarıyla paylaşılıyor.



#Albayrak Grubu
#Hat Sergisi
#Besmele-i Şerif Sergisi
#Kelime-i Tevhid Hat Eserleri Sergisi
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