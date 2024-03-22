Albayrak Grubu’nun yeni durağı Afrin oldu: Zeytin Dalı Harekâtı’nın yapıldığı bölgede Hat Eserleri Sergisi'ne yoğun ilgi

Hat Eserleri Sergisi Zeytin Dalı Harekâtı’nın Yapıldığı Afrin’de
10. yılında geniş koleksiyonuyla sanatseverlerle buluşan Hat Eserleri Sergisi, Afrin’e misafir oldu.
21 Mart günü, Afrin Yunus Emre Enstitüsü’nde sanatseverlerle buluşan sergiye ilgi yoğundu.
Albayrak Grubu’nun gerçekleştirdiği serginin, Afrin Yunus Emre Enstitüsü’nde gerçekleşen açılışında; Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Yunus Emre Enstitüsü Suriye Güvenli Bölge Koordinatörü Fikret Çıtak, Hatay Vali Yardımcısı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi Genel Koordinatörü Mehmet Miraç Topaloğlu ve Ketebe yazarı, şef Ömür Akkor katılım gösterdi.
Sergi açılışında bir konuşma gerçekleştiren Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü
Esad Sivri, “Bugün burada Hat Eserleri Sergimizi gerçekleştirirken kahraman Mehmetçik’e de şükranlarımı iletmek isterim. Zeytin Dalı Harekâtı ile terörden arındırılan Afrin’de kurulan Yunus Emre Enstitüsü Merkezi, burada hayatın normale döndüğünün büyük bir göstergesidir”
ifadelerini kullandı.
Türkiye ve Suriye’nin Ortak Kültürel Dünyası
Türkiye ve Suriye’nin Ortak Kültürel Dünyası
Afrin’e misafir olan Albayrak Grubu Hat Eserleri Koleksiyonu, Türkiye ve Suriye arasındaki kültürel bağlara da işaret etti.
İki komşu ülkenin uzun yıllara dayanan kültürel alışverişlerinin altı çizildi.
Açılışa katılan Yunus Emre Enstitüsü Suriye Güvenli Bölge Koordinatörü Fikret Çıtak, bu meselenin altını çizerek,
“Bu aziz millet, bin yıldır ortak geçmişi olan Suriyeli kardeşleriyle istikbale de birlikte yürüyor. İşte bu sergi, onun nişanesidir”
ifadelerini kullandı.
Serginin açılışında yer alan Ketebe yazarı, şef Ömür Akkor da kültürel birlikteliğe vurgu yaparak,
“Burada olmak benim için ayrı bir heyecan. Ben Kilis’te doğdum. O yüzden bu toprakların çocuğuyum diyebilirim. Buradaki zeytin ile buradaki peynir ile ekmek ile büyüdük”
dedi.
Afrin’de Hayat Normale Dönüyor
Afrin’de Hayat Normale Dönüyor
Türkiye’nin Afrin’i terörden arındırdığı Zeytin Dalı Barış Harekâtı’nın ardından hayatın normale dönmesine yönelik bölgede çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda bölgenin en büyük kültür merkezi olan
Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezi’nde Albayrak Grubu, 10 yıllık serüvenin en güzide eserlerini sunduğu Hat Eserleri Sergisi’ni sanatseverlerle buluşturdu.
Sanatseverlerin ilgisine sunulan
Albayrak Hat Eserleri Sergisi,
günümüz usta hattatlarının titiz çalışmalarıyla ortaya çıkan eserlerden oluşuyor.
Hat Eserleri Sergisi, geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen sanatseverler tarafından ilgiyle incelenmişti.
10. yılını kutlayan Hat Eserleri Sergisi, yıl içinde farklı şehir ve ülkeleri gezecek.
Sergi açılışında bir konuşma gerçekleştiren Hatay Vali Yardımcısı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi Genel Koordinatörü Mehmet Miraç Topaloğlu ise,
“18 Mart 2018, Zeytin Dalı Barış Harekâtı’nın yıldönümüdür. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi anıyorum. Bu kıymetli etkinliğe vesile olarak Afrin’e gelmesinde emeği geçen tüm dostlara ve Albayrak Grubu’na sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Burada hayatın normale dönmesine katkı sunan her çalışmanın büyük bir kıymeti vardır”
dedi.
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