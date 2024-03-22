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Albayrak Grubu’nun yeni durağı Afrin oldu: Zeytin Dalı Harekâtı’nın yapıldığı bölgede Hat Eserleri Sergisi'ne yoğun ilgi

Albayrak Grubu’nun Hat Eserleri Koleksiyonu Sergisi, Suriye’nin Afrin ilçesine misafir oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı ile terörden arındırılan Afrin’de hayat normale dönmeye başladı. Afrin Yunus Emre Enstitüsü’nde gerçekleşen açılışta sanatseverlerin beğenisine sunulan hat koleksiyonu, yıl boyunca yurt içi ve yurt dışında sergilenmeye devam edecek. Sergi, 21 Mart – 31 Mart tarihleri arasında Afrin Yunus Emre Enstitüsü’nde sanatseverleri bekliyor olacak.

12:11 - 22/03/2024 Cuma
Güncelleme: 12:15 - 22/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Hat Eserleri Sergisi Zeytin Dalı Harekâtı’nın Yapıldığı Afrin’de
Hat Eserleri Sergisi Zeytin Dalı Harekâtı’nın Yapıldığı Afrin’de
10. yılında geniş koleksiyonuyla sanatseverlerle buluşan Hat Eserleri Sergisi, Afrin’e misafir oldu.
21 Mart günü, Afrin Yunus Emre Enstitüsü’nde sanatseverlerle buluşan sergiye ilgi yoğundu.
Albayrak Grubu’nun gerçekleştirdiği serginin, Afrin Yunus Emre Enstitüsü’nde gerçekleşen açılışında; Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Yunus Emre Enstitüsü Suriye Güvenli Bölge Koordinatörü Fikret Çıtak, Hatay Vali Yardımcısı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi Genel Koordinatörü Mehmet Miraç Topaloğlu ve Ketebe yazarı, şef Ömür Akkor katılım gösterdi.
Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri
Sergi açılışında bir konuşma gerçekleştiren Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü
Esad Sivri, “Bugün burada Hat Eserleri Sergimizi gerçekleştirirken kahraman Mehmetçik’e de şükranlarımı iletmek isterim. Zeytin Dalı Harekâtı ile terörden arındırılan Afrin’de kurulan Yunus Emre Enstitüsü Merkezi, burada hayatın normale döndüğünün büyük bir göstergesidir”
ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Suriye’nin Ortak Kültürel Dünyası

Afrin’e misafir olan Albayrak Grubu Hat Eserleri Koleksiyonu, Türkiye ve Suriye arasındaki kültürel bağlara da işaret etti.
İki komşu ülkenin uzun yıllara dayanan kültürel alışverişlerinin altı çizildi.
Yunus Emre Enstitüsü Suriye Güvenli Bölge Koordinatörü Fikret Çıtak
Açılışa katılan Yunus Emre Enstitüsü Suriye Güvenli Bölge Koordinatörü Fikret Çıtak, bu meselenin altını çizerek,
“Bu aziz millet, bin yıldır ortak geçmişi olan Suriyeli kardeşleriyle istikbale de birlikte yürüyor. İşte bu sergi, onun nişanesidir”
ifadelerini kullandı.
Serginin açılışında yer alan Ketebe yazarı, şef Ömür Akkor da kültürel birlikteliğe vurgu yaparak,
“Burada olmak benim için ayrı bir heyecan. Ben Kilis’te doğdum. O yüzden bu toprakların çocuğuyum diyebilirim. Buradaki zeytin ile buradaki peynir ile ekmek ile büyüdük”
dedi.

Afrin’de Hayat Normale Dönüyor

Türkiye’nin Afrin’i terörden arındırdığı Zeytin Dalı Barış Harekâtı’nın ardından hayatın normale dönmesine yönelik bölgede çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda bölgenin en büyük kültür merkezi olan
Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezi’nde Albayrak Grubu, 10 yıllık serüvenin en güzide eserlerini sunduğu Hat Eserleri Sergisi’ni sanatseverlerle buluşturdu.
Sanatseverlerin ilgisine sunulan
Albayrak Hat Eserleri Sergisi,
günümüz usta hattatlarının titiz çalışmalarıyla ortaya çıkan eserlerden oluşuyor.
Hat Eserleri Sergisi, geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen sanatseverler tarafından ilgiyle incelenmişti.
10. yılını kutlayan Hat Eserleri Sergisi, yıl içinde farklı şehir ve ülkeleri gezecek.
Hatay Vali Yardımcısı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi Genel Koordinatörü Mehmet Miraç Topaloğlu
Sergi açılışında bir konuşma gerçekleştiren Hatay Vali Yardımcısı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi Genel Koordinatörü Mehmet Miraç Topaloğlu ise,
“18 Mart 2018, Zeytin Dalı Barış Harekâtı’nın yıldönümüdür. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi anıyorum. Bu kıymetli etkinliğe vesile olarak Afrin’e gelmesinde emeği geçen tüm dostlara ve Albayrak Grubu’na sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Burada hayatın normale dönmesine katkı sunan her çalışmanın büyük bir kıymeti vardır”
dedi.

Albayrak Grubu Hat Eserleri Sergisi 'Besmele-i Şerif' temasıyla Bursa'da ziyarete açıldı
Albayrak Grubu Hat Eserleri Sergisi 'Besmele-i Şerif' temasıyla Bursa'da ziyarete açıldı

Albayrak Grubu'nun 10 yıldır sürdürdüğü "Hat Eserleri Sergisi" bu yıl "Besmele-i Şerif" temasında hazırlandı. İstanbul'da yoğun ilgi gören sergi, bu kez de Bursa'da Muradiye El Yazmaları Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışında açıklamada bulunan Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, hat sanatının Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde yazma arayışlarının sonucu olarak ortaya çıktığını belirterek, "Kur'an merkezli toplum inşa etmek dinimizin bir hedefidir. Vahiy insanlığa rehber olduğu gibi, hat sanatı da bu rehberlikten büyük bir pay almıştır." dedi. 13 usta hattatın çalışmalarının yer alacağı serginin kapıları 8 Nisan'a kadar sanatseverlere açık olacak.

#Albayrak Grubu
#Afrin
#Hat Eserleri Sergisi
14 dakika önce
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