Hayat Albayrak ve Günaydın ailelerinin mutlu günü
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​Albayrak ve Günaydın ailelerinin mutlu günü

Albayrak ve Günaydın ailelerinin mutlu günü

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Albayrak’ın kızı Nur Meryem Albayrak ile işadamı Asım Günaydın’ın oğlu Aziz Fatih Günaydın dünya evine girdi. İstanbul Müftüsü Emin Maşalı’nın kıydığı nikâha İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eski Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak’ın da aralarında olduğu çok sayıda isim katıldı. Erbaş törenin sonunda genç çifte Kur’an hediye etti.

Mustafa İlhan Yeni Şafak
​Albayrak ve Günaydın ailelerinin mutlu günü
İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı’nın kıydığı nikahta, genç çiftin şahitliğini devlet erkânı yaptı.

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu üyesi Muzaffer Albayrak ve Ayşegül Albayrak’ın kızı Nur Meryem Albayrak ile iş adamı Asım Günaydın ve Nuriye Günaydın’ın oğlu Aziz Fatih Günaydın hayatlarını birleştirdi. İş ve siyaset dünyası Albayrak ve Günaydın ailelerinin mutlu gününde bir araya geldi. Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen tören, Hafız İshak Danış’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve ardından nikah merasimine geçildi.

DEVLET ŞAHİTLİK ETTİ

İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı’nın kıydığı nikahta, genç çiftin şahitliğini devlet erkânı yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Milli Savunma eski Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Trabzon eski Belediye Başkanı Orhan Gümrükçüoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Albayrak Yönetim Kurulu üyeleri Bayram Albayrak, Nuri Albayrak ve Faruk Albayrak ile Yunus Günaydın, Ferhat Şentürk, Abdurrahman Coşkuner ve Muhammet Ercan Günaydın genç çiftin nikahına şahitlik etti.

ERBAŞ DUA ETTİ

  • Nikahın kıyılmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş genç çift için dua etti. Erbaş, evlilik cüzdanını “Hayatınızın en önemli, en güzel hazinelerinden biri olarak kabul etmenizi arzu ediyorum. Aranızdaki saygı ve sevgi ömrünüz boyunca devam etsin. Aile bizim en önemli değerimizdir. Toplumun çekirdeğidir” diyerek Nur Meryem Albayrak’a teslim etti. Erbaş genç çifte Kur’an-ı Kerim hediye ederek mutluluklar diledi. Şahitlerin yanı sıra törene Mustafa Albayrak, Kazım Albayrak, Bayram Albayrak, Mesut Albayrak, Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, bakan yardımcıları, Albayrak ve Güven ailesinin sevenleri katıldı.

Hayırlı olsun ziyareti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve İstanbul Müftüsü Prof.Dr. Mehmet Emin Maşalı, Yeni Şafak Gazetesini ziyaret etti. Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat ve Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu ile görüşen Erbaş, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yeni görevi dolayısıyla Hüseyin Likoğlu’na hayırlı olsun dileklerini ileten Erbaş, gazeteye de yayın hayatında başarılar diledi. Likoğlu, nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ettiği Erbaş’a hat tablosu ve Ketebe Yayınları’ndan çıkan ‘Son Hattatlar’ kitabını hediye etti.

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