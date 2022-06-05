Albayrak'a 'Marka' ödülü

Albayrak Medya, 2023 Vizyon Destek Derneği’nce, 2023 Vizyon Marka Ödülü’ne layık görüldü. 2023 Vizyon Destek Derneği tarafından bir otelde gerçekleştirilen “2023 Vizyon Büyük Türkiye Buluşması” kapsamında, “2023 Vizyon Marka Ödül Töreni” düzenlendi.
- Dernek Genel Başkanı Cengiz Özbay, programın açılışında, derneğin amaç ve vizyonuna ilişkin bilgi vererek, “Unutmadık, unutmayacağız. Rahmetli Adnan Menderes’e yapılanları, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’na yapılanları hatta Eren Bülbül kardeşimize yapılanları yaptırmamak için 2023 Vizyon olarak kendimize sorumluluk addederek, bu yola çıktık.” dedi.
Panelin ardından 2023 Vizyon Marka Ödülleri sahiplerine dağıtıldı. 8 kategoride toplamda 39 ödül dağıtılırken Albayrak Medya da marka ödülüne layık görüldü.