Albayrak'a 'Marka' ödülü

Ameliyat olan kardeşlerini hastane odasının penceresinde gören çocukların duygulandıran tepkisi

Ameliyat olan kız kardeşlerini görmek için hastaneye gelen ve hastane bahçesinden kardeşlerinin bulunduğu odaya bakan küçük çocukların, pencereye çıkan kardeşlerini gördüklerinde verdikleri tepki izleyenleri duygulandırıyor.