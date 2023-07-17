|
Hayat

Ali Nar Hoca kabri başında anıldı

İslâm âlimi, fikir adam, İslâmi Edebiyatın üstadı Ali Nar Hoca, vefatının 8’inci sene-i devriyesinde İlimler, Kültür ve Edebiyat Vakfı (İSEV) tarafından düzenlenen bir programla anıldı.

12:48 . 17/07/2023 Pazartesi
Diğer
Anma törenine Ali Nar Hocanın talebeleri ve dostları katıldı.

Anma törenine Ali Nar Hocanın talebeleri ve dostları katıldı.

Ali Nar Hoca, vefatının 8’inci sene-i devriyesinde kabri başında dualarla yâd edildi başında anıldı.

Edirnekapı Şehitliği’nde (15 Temmuz Şehitliği’nin yakınında) bulunan mezarı başında gerçekleşen anma programına, Ali Nar Hocanın talebeleri ve dostları katıldı.

Mahmut Hoca ve Recep Topçu hocaların Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra Abdülhakim Bican Hoca dua etti. Kur’an-ı Kerim ve dua programından sonra katılımcılar Ali Nar Hoca hakkında kısa konuşmalar yaptı.

İslami İlimler, Kültür ve Edebiyat Vakfı Başkanı (İSEV) Siyami Akyel, mezarı başında yaptığı konuşmada, Ali Nar Hocanın çok yönlü bir ilim ve fikir insanı olduğunu, Türkiye’de ve İslâm dünyasında ilkleri yaptığını anlattı.

"Ali Nar Hoca hep öndeydi"

Ali Nar Hocanın ilklerin adamı olduğunu ve hep önde olduğunu dile getiren Siyami Akyel şunları söyledi:

“Ali Nar Hoca, İslâm dünyasının ilk bilim-kurgu romanı Uzay Çiftçileri’nin yazarıdır. Yine İslam dünyasının ilk ütopik romanı Arılar Ülkesi’ni yazmıştır. Ali Nar Hoca, Türkiye’de İslâmî Edebiyat’ı kavram olarak kullanan, yaygınlaştıran ve sistemleştiren ilk kişidir”. Bu yönleriyle Ali Nar Hoca hep önde olmuştur."

"İslam'ı müdafaa etmiştir"

Akyel, “Ali Nar Hoca’nın düşünce yapısı incelendiğinde Peygamber Efendimiz (sav), Ashab-ı Kiram efendilerimiz ile onlardan sonra gelen salihlerin bize ulaştırdığı İslâm/Ehl-i Sünnet Akâidi’ne yapılan saldırılar karşısında dik duruşu; dinde reform ve Dinlerarası diyalog gibi İslâm’ın içini boşaltmaya yönelik cereyanlarla kıyasıya mücadele edişi görülecektir. Ali Nar Hoca’nın düşüncesi, duruşu ve mücadelesi tam bir “İslâm Müdâfaası”dır. Bu müdafaayı fırsat bulduğu her ortamda yerine getirmiştir. Dini eserlerinin tamamında bu mücadeledeki kararlılık görülür. Edebi eserlerinde de “ahlakî telkin” metoduyla İslâm davasına yönlendirme vardır” dedi.

Ali Nar Hoca ile birlikte öğretmenlik yapan arkadaşı Süleyman Zeki Bağlan, Tekin Kavcak ve talebeleri de kısa konuşmalar yaptı.

#Ali Nar Hoca
#Siyami Akyel
#15 Temmuz Şehitliği
27 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
‘Teknolojik cihazların aşırı kullanımı göz sağlığını bozuyor’