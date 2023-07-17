Ali Nar Hoca kabri başında anıldı

Ali Nar Hoca, vefatının 8’inci sene-i devriyesinde kabri başında dualarla yâd edildi başında anıldı.

Edirnekapı Şehitliği’nde (15 Temmuz Şehitliği’nin yakınında) bulunan mezarı başında gerçekleşen anma programına, Ali Nar Hocanın talebeleri ve dostları katıldı.

Mahmut Hoca ve Recep Topçu hocaların Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra Abdülhakim Bican Hoca dua etti. Kur’an-ı Kerim ve dua programından sonra katılımcılar Ali Nar Hoca hakkında kısa konuşmalar yaptı.

İslami İlimler, Kültür ve Edebiyat Vakfı Başkanı (İSEV) Siyami Akyel, mezarı başında yaptığı konuşmada, Ali Nar Hocanın çok yönlü bir ilim ve fikir insanı olduğunu, Türkiye’de ve İslâm dünyasında ilkleri yaptığını anlattı.

"Ali Nar Hoca hep öndeydi"

Ali Nar Hocanın ilklerin adamı olduğunu ve hep önde olduğunu dile getiren Siyami Akyel şunları söyledi:

“Ali Nar Hoca, İslâm dünyasının ilk bilim-kurgu romanı Uzay Çiftçileri’nin yazarıdır. Yine İslam dünyasının ilk ütopik romanı Arılar Ülkesi’ni yazmıştır. Ali Nar Hoca, Türkiye’de İslâmî Edebiyat’ı kavram olarak kullanan, yaygınlaştıran ve sistemleştiren ilk kişidir”. Bu yönleriyle Ali Nar Hoca hep önde olmuştur."

"İslam'ı müdafaa etmiştir"

Akyel, “Ali Nar Hoca’nın düşünce yapısı incelendiğinde Peygamber Efendimiz (sav), Ashab-ı Kiram efendilerimiz ile onlardan sonra gelen salihlerin bize ulaştırdığı İslâm/Ehl-i Sünnet Akâidi’ne yapılan saldırılar karşısında dik duruşu; dinde reform ve Dinlerarası diyalog gibi İslâm’ın içini boşaltmaya yönelik cereyanlarla kıyasıya mücadele edişi görülecektir. Ali Nar Hoca’nın düşüncesi, duruşu ve mücadelesi tam bir “İslâm Müdâfaası”dır. Bu müdafaayı fırsat bulduğu her ortamda yerine getirmiştir. Dini eserlerinin tamamında bu mücadeledeki kararlılık görülür. Edebi eserlerinde de “ahlakî telkin” metoduyla İslâm davasına yönlendirme vardır” dedi.