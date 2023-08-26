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Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumları nasıl?

Yunanistan'daki Leros Adası'nda, zodyak botla kayalıklara çarpan ve tedavi edilmek üzere İstanbul'a getirilen iş adamı Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumuyla ilgili olarak Esas Holding'den açıklama yapıldı. Açıklamada; "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde geçirdiği deniz kazasının ardından tedavileri devam etmekte olup, sağlık durumları iyiye gitmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir" denildi.

09:43 . 26/08/2023 Cumartesi
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Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

İş adamı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'da tatil için gittikleri Leros Adası'nda, denizde kaza geçirdi. Sabancı çiftinin, akşam yemeği için zodyak botla restorana giderken kayalıklara çarptığı belirtildi.

İstanbul'da tedavileri sürüyor

Kazada yaralanan Ali Sabancı'nın dalağının alındığı, AORT damarında sorun olduğu ve Vuslat Doğan Sabancı'nın ise yüzünden yaralandığı belirtildi. Önce adadaki hastaneye kaldırılan Sabancı çifti daha sonra deniz yoluyla Bodrum'a, ardından da Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla İstanbul'a getirildi ve Amerikan Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Bakan Koca'dan geçmiş olsun mesajı

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada, "İş dünyasının ileri gelen isimlerinden Sayın Ali Sabancı, eşi Sayın Vuslat Doğan Sabancı ile ağır bir deniz kazası geçirmiş, kazada yaralanan Ali Bey ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla İstanbul’a sevk edilmiş; genel durumu iyi olan eşinin de ambulans uçakla İstanbul’a sevki planlanmıştır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Sağlık durumları iyiye gidiyor

Kazayla ilgili Esas Holding'den yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın 24 Ağustos 2023 tarihinde geçirdiği deniz kazasının ardından tedavileri devam etmekte olup, sağlık durumları iyiye gitmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir."







#Ali Sabancı
#Vuslat Doğan Sabancı
#Yunanistan
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