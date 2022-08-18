​Ali Ülker çocukluk fotoğrafını paylaştı

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, sosyal medyadan çocukluk halini paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Ali Ülker (@al_ulker)'in paylaştığı bir gönderi REKLAM

Ali Ülker, resmin altına, "#tbt’nin hakkını verelim diyorum. Hem masum, hem de biraz endişeli bir bakış… tabii o yıllarda selfie modası yok, haliyle objektife bakma konusunda usta değilim ama gömlek, kravat, ceket hepsi yerli yerinde" diye not düştü.

ALİ ÜLKER KİMDİR?

Ali Ülker, 1969 senesinde dünyaya geldi.

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İş İdaresi bölümlerinde eğitim alan Ülker, aynı zamanda IMD ve Harvard'da çeşitli eğitim programlarına katıldı.

De Boccard & Yorke Danışmanlık Şirketi ile Şirket İçi Kaizen Çalışması'nda ve IESC Satış Sistemini Geliştirme ve Şirket İçi Organizasyon Projesi'nde yer aldı.

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İş hayatına 1985 senesinde Ülker Gıda A.Ş. Kalite Kontrol Departmanı'nda Stajyer olarak başladı.

1986-98 yılları arasında çikolata üretim tesislerinde ve Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.'de Stajyer, Satış Yöneticisi, Satış Koordinatörü, Ürün Grup Koordinatörü ve Ürün Grup Müdürü pozisyonlarında çalıştı.

1998 senesinde Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.'de, 2001 senesinde ise Merkez Gıda Pazarlama A.Ş.'de Genel Müdürlük yaptı.